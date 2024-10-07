Зміцнює як фізичне, так і психічне здоров'я: австралійські вчені проаналізували вплив володіння собакою для людини

Про це повідомляє Science Alert.

Згідно з систематичним оглядом даних за 70 років, опублікованим у 2019 році, власники собак мали на 24% нижчий ризик смерті від будь-яких причин.

Це пов'язано з підвищенням рівня фізичної активності, зниженням артеріального тиску та зменшенням ризику серцево-судинних захворювань.

Для людей з серцево-судинними захворюваннями цей ефект ще помітніший – ризику смертності знижується на 35%.

Незалежне британське дослідження показало, що дорослі власники собак майже в чотири рази частіше досягають денної норми фізичної активності.

Однак, наявність собаки не позбавлена ​​ризиків. Алергія на шерсть, слину та лупу є поширеною проблемою, яка може призвести до різних симптомів, від легкого нежитю до проблем з диханням.

Метааналіз даних майже двох мільйонів дітей показав, що ранній контакт з собаками може незначно підвищити ризик розвитку астми, хоча цей зв'язок залежить від багатьох факторів, включаючи вік дитини та частоту контакту.

Спільний сон з собакою також підвищує ризик алергічних реакцій та зараження стригучим лишаєм.

Попри потенційні ризики, багато власників собак відзначають позитивний вплив на їхнє психічне здоров'я. Собаки надають емоційну підтримку, допомагаючи впоратися з тривогою, депресією та стресом.

Експерти наголошують, що "ефект домашнього улюбленця" не універсальний. Для деяких людей утримання собаки може бути більш стресовим, ніж корисним.

За словами науковців, правильне ветеринарне обслуговування та дотримання гігієнічних норм допоможуть мінімізувати потенційні ризики та максимізувати переваги володіння собакою.