Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Навіщо московити "качу" вкрали?
OPINION

Навіщо московити "качу" вкрали?

Андрій Павлишин
15 грудня, 2022 четвер
16:02
Погляд Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету

Ми мусимо твердо протистояти спробам російських культуртрегерів, які осіли на Заході, ширити вигідний Кремлю наратив урівняння українських і російських жертв чиненого російськими нацистами геноциду

Наснилася мені мара, буцім троє колишніх учнів дрогобицької гімназії, вихованців геніального письменника і графіка Бруно Шульца, упіймали шефа дрогобицького ґестапа Фелікса Ландау, довго його катували в похмурому підземеллі, змусили зізнатися в потворних злочинах, аж він врешті помер, і тоді у залі залунав кадиш. Бо то була інсценізація "Санаторію під Клепсидрою" в похмурому місті Петербурзі. Ну, маячня і маячня, за сни зараз судять і карають хіба в Московії.

Та виявилося, що сон в руку. Український письменник, культуролог і куратор мистецьких проєктів Олександр Михед розповів у своєму акаунті на фейсбуку про огидну історію, що трапилася нещодавно в Німеччині: "У Гамбурзі, в театрі Thalia, відбулася премʼєра нової вистави російського режисера, друга Суркова, який закликав допомагати родинам російських військових, Кирила Серебрєннікова. Що ставити? Звісно, Гоголя. Звісно, "Вій". Звісно, у співавторстві з українським драматургом Богданом Панкрухіним".

Серебрєнніков урівнює катів і жертв геноциду, чиненого російськими нацистами в Україні

Окрім лондонського "українця" Панкрухіна, до вистави, прем’єра якої відбулася 3-4 грудня і яка повторюватиметься на цьому театральному майданчику усю зиму, залучені "українські" актори Вікторія Мірошниченко та Олександр Яценко. Сюжет вистави зводиться до того, що троє братів-українців упіймали російського вояка, посадили його до катівні й змусили тортурами зізнатися в страшних злочинах на українській землі. Притомна і добре поінформована людина розуміє, що це підле перекидання відповідальності за реальні злочини на жертв – ніколи не чув про українські катівні, либонь тому, що не читаю фейкових чекістських помийниць. Та й зізнанням, які вимушені тортурами, гріш ціна в базарний день, що також розуміє кожен освічений європеєць чи європейка.

Гоголівський Вій тут ні приший, ні прилатай виступає в ролі потворного ірраціонального і пекельного молоха війни, який втілює іманентне зло, і начебто однаково гидко діє на усіх учасників катастрофи. Серєбренніков урівнює катів і жертв геноциду, чиненого російськими нацистами в Україні, стверджуючи: "Війна хутко позбавляє людей людяності, і жодна культура не може запобігти найжахливішим злочинам" (цитую за захопленим відгуком у німецькому державному медіа "Дойче Велле". Проте чомусь як реквієм за "умученим" "мальчіком" (так з легкої руки російсько-американської професорки та журналістки Євгенії Альбац російські квазівільнодумні емігранти називають убивць-солдафонів, висмикнутих з сумнівного комфорту російської екзистенції, які дають дуба від гомеричного крадійства і нещадної тупості московитських командирів) звучить не "Мурка" і не "Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим", а "Пливе кача"!

Українські культурні маркери цілком свідомо й цинічно множаться на нуль, а водночас служать відмичкою до сердець і умів західних глядачів

Читайте також: Польові дослідження з прикладної русистики

Українські культурні маркери – і Гоголь, і пісня на слова Гренжі-Донського, що стала народною і від часів Майдану 2013–2014 років є реквіємом загиблим у боротьбі за свободу українським громадським активістам і активісткам та входить до протоколу меморіальних урочистостей власне у ЗСУ, ба навіть українська мова, вплетена в абсурдний наратив спектаклю, цілком свідомо й цинічно множаться на нуль, а водночас служать відмичкою до сердець і умів західних глядачів. І не варто баналізувати цю ситуацію, мовляв, та де там той Гамбург, і що то за погорілий театр. Далебі, Серебрєнніков – дуже реномований у світі режисер, зі славою "борця" з путінським режимом і політичного емігранта, хоча насправді він утік з Росії (точніше йому дозволили втекти) на початку путінської атаки на цілу Україну в лютому 2022-го, а раніше перебував під слідством і в арешті за сумнівними звинуваченнями в розкраданні бюджетних коштів, виділених на постановку спектаклів. Його роботи приваблюють увагу естетської пересиченої публіки, що стократ небезпечно саме зараз, коли на Заході дедалі гучніше лунає вигідний Кремлеві гомін: "Та набридла вже та війна, нехай уже ті українці відчепляться зі своїми претензіями, самі винні, що на них напали, і росіяни страждають від не менше, ніж вони". Путіну дуже потрібна передишка на фронті, щоб приготуватися до нової атаки на Україну та увесь цивілізований світ. І теза "Треба просто припинити стріляти" до спазматичного болю нам знайома, і ми знаємо, чим закінчуються такі лоботомії.

Ірина Цілик: "Нам доведеться ще багато спостерігати, як хороші росіяни по кістках наших убитих пнуться щодуху вгору аби застовпити собі місце під сонцем. Все, що ми можемо, - послідовно і переконливо протиставляти цьому свої власні голоси"

Годі тут втриматися від цитування акаунту української кінорежисерки Ірини Цілик: "Не скажу нічого нового, та все ж зайвий раз зауважу, що все, чим переважно займаються нині представники російської культури у світі, так це грою в перетягування каната віктимності. На всіх можливих майданчиках вони в різних формах галасують про те, що страждають не менше за українців, а, може, й більше. Чому це заходить німцям, я можу зрозуміти. Те, що решта європейців переважно не дуже прагне глибоко в цьому розбиратися, теж чудово усвідомлюю. Нам потрібно запастися терпінням, дуже ретельно запастися ним. Відчуття чорного безсилля, яке сьогодні наздогнало мене, не відпускає. Все це реально дно дна. Але ж ми розуміємо, що нікуди не дінемося від цього, і нам доведеться ще багато спостерігати, як хороші росіяни по кістках наших убитих пнуться щодуху вгору аби застовпити собі місце під сонцем. Все, що ми можемо, — послідовно і переконливо протиставляти цьому свої власні голоси. А як інакше — я не знаю".

І не намагатимуся сказати краще.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету, оглядач Еспресо.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Культура
Росія
Німеччина
війна з Росією
пропаганда
Читайте також:
14 грудня, 2022 середа
Проведення нової хвилі мобілізації можливе після Нового року, - Ганна Маляр
Дмитро Пєсков
13 грудня, 2022 вiвторок
У Кремлі відповіли на заклик Зеленського розпочати на Різдво виведення військ РФ з України
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
14 грудня, 2022 середа
Вовчий суд. Як ОАСК грав під дудку Кремля
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.18
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 42.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 грудня
17:10
80 десантно-штурмова бригада
Рада дозволила перевіряти військових на алкоголь та наркотики будь-де та будь-коли: президента просять ветувати закон
17:07
"Передавав" окупантам заводи харчової та хімічної промисловості. ексголову Пологівської райради Калашника викрили на колаборантстві
17:03
Ненсі Пелосі
Нападника на чоловіка Пелосі звинувачують у плануванні низки замахів, зокрема на сина Байдена
16:51
обстріл
Окупанти під вечір знову накрили вогнем Нікопольщину, є загиблий і поранені
16:49
ОАСК
Ліквідація ОАСК не означає, що його суддів звільнять, вони надалі отримують платню і можуть працювати по фаху, - Роман Маселко
16:47
У Києві розпочали продаж ялинок. Локації
16:32
НБУ
Унаслідок війни й економічної кризи українські банки втратять щонайменше 20% кредитних доходів, - НБУ
16:21
Євроcoюз ЄС
ЄС виділив 50 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України
16:15
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:12
Михайло Жернаков
Ліквідація Окружного адмінсуду Києва дасть змогу звільнитися від значної частини суддівської мафії, - юрист Жернаков
16:03
Оновлено
обстріл Херсонщина
Окупанти вдарили по Херсону, двоє людей загинуло, трьох травмовано, місто знеструмлене
16:01
Перемога України
У перемозі над Росією впевнені 97% українців, - опитування
15:57
Ексклюзив
Мелітополь, Запорізька область, удар ЗСУ по окупантах, окупанти, вибух
Вже почалася операція зі звільнення Мелітополя, - військовий експерт Світан
15:49
Валерій Залужний
Залужний сказав, скільки танків та іншого озброєння потрібно ЗСУ, аби вийти на межі 23 лютого
15:44
Спецпідрозділ “Kraken” передав Гончаренко центру свої трофеї для аукціону-збору на антидронову рушницю
15:33
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"Перевага швидкості над якістю": Климпуш-Цинцадзе про виконання Радою євроінтеграційних вимог
15:29
Оновлено
на фото: руйнування
Окупанти обстрілюють інфраструктуру Харкова, пошкоджено складські приміщення
15:26
генерал Залужний
"Росія готує 200 тис. нових солдатів": Залужний не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі
15:24
Наслідки ворожої атаки по передмістю Запоріжжя
Окупанти вдарили ракетами по Оріхову на Запоріжжі, є постраждалі
15:18
Анонс
Битва "Абхаза" за Україну. "Історії війни" о 18:00
15:12
зарплата лікарів
Україна отримає від США $17 млн на відновлення системи громадського здоровʼя
15:11
Крим, Green Silence
У тимчасово окупованому Криму армія РФ готується до висадки українського десанту, - розвідка
14:58
ООН
В ООН прогнозують погіршення гуманітарної ситуації через удари по інфраструктурі України
14:50
Бен Уоллес
У Британії припустили можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow
14:47
Ексклюзив
карта бойових дій
Важливо позбавити ворога сухопутного коридору, який забезпечує південне угруповання, - Тетерук
14:45
Ексклюзив
окупанти оркі російська армія
Під Бахмутом росіяни прикриваються українськими полоненими, щоб уникнути знищення, - нацгвардієць Кузик
14:44
Інтерв’ю
Дмитро Горєвой
Здобули духовну незалежність, але не позбулися російського впливу: релігієзавець Горєвой підсумував 4 років діяльності ПЦУ
14:36
Ексклюзив
Ворог найбільше обстрілює Корабельний район Херсона, тому звідти містянам пропонують добровільну евакуацію, - заступник голови облради
14:36
Кукурудза
В Україні третина врожаю кукурудзи - все ще на полях через дощі та перебої з електропостачанням, - Bloomberg
14:31
постер фільму "Супермен"
Генрі Кавілл не гратиме Супермена у новому фільмі про супергероя
14:31
санкції проти Росії
Польща та країни Балтії заблокували новий санкційний пакет проти РФ, через запропоновані послаблення
14:27
Померанцев
"Притягнути російських пропагандистів до відповідальності дуже важко, але можливо", - журналіст Померанцев
14:05
OPINION
Володимир Гевко
"Ультраправачня" нічим не краща за "ультралівачню"
13:50
Олексій Громов на брифінгу Генштабу
"Коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі". Генштаб прокоментував можливість "святкового припинення вогню"
13:46
Європарламент
Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу
13:43
відключення електроенергії
Великий дефіцит електроенергії: на Житомирщині запровадили аварійні вимкнення
13:38
генератори
США передали Києву спецтехніку та генератори для котелень та станцій теплопостачання
13:36
Збитки
Київська школа економіки назвала прямі збитки інфраструктури України від війни
13:22
Укрзалізниця потяг
РФ атакувала Нікопольщину: Укрзалізниця попередила про затримки потягів через пошкодження контактної мережі
13:17
Ракетоносій "калібрів"
Росія вперше за останні шість днів вивела в море носії "Калібрів", - ВМС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV