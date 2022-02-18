"Навіть якщо зараз нічого не відбудеться, ми будемо мати більшу кількість навчених людей": нардепка Зінкевич закликала спрощувати процес вступу до лав тероборони

Про це вона сказала в ефірі програми "ПолітКлуб Віталія Портнікова" на Еспресо.TV.



"Те, що ми приймали цього тижня, що ми збиралися, що ні, якось сенсу багато в цьому

не було. Ми мало що зробили для підвищення нашої обороноздатності. Потрібно максимально допомагати нашій армії, взятися, щоб було забезпечно все необхідно максимально. Підключитись до реалізації проєкту тероборони", - зазначила Зінкевич.



Вона заявила що в теробороні медиків особливо не забезпечно, в тому числі, лікарськими засобами.



"Банально, процедура, щоб потрапити в тероборону є настільки ускладненою, що це не піддається ніякій логіці. Зараз ми маємо максимально все спрощувати, дати можливість людям, які мають бажання долучитись до активної боротьби, до навчання. Навіть якщо зараз нічого не відбудеться, ми будемо мати більшу кількість навчених людей. Я не відчуваю, що настільки готові, наскільки могли б", - сказала нардепка.



Вона додала, що Україну виручає наша армія, сили і засоби оборони.



"Вони завжди готові, на них можна опиратись і чисто через це я маю абсолютно душевний спокій стосовно того, що ми впораємось, навіть якщо буде важко. Треба кожному з нас переглянути свої пріоритети і все таки робити більше для нашої обороноздатності", - підсумувала Зінкевич.





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