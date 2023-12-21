Найближчими місяцями Франція ухвалить важливі рішення: Макрон про допомогу Україні

Про це він заявив на телеканалі France 5, передає "РБК-Україна".

"Нам слід і надалі підтримувати Україну, оскільки це дозволить нам жити у мирі. Ми не воюємо з Росією. Але ми не повинні допустити, щоб Росія здобула перемогу", - сказав він.

За словами президента Франції, через це найближчими місяцями будуть ухвалюватися важливі рішення.

"Ми бачимо, що в Європі починають сумніватися. Відчувається, що сумніваються і в США. Слід продовжувати підтримку та посилювати безпеку Києва у найбільш важливих сферах", - додав він.