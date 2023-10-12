Найпопулярніші чоловічі імена в світі та в Україні

У світі існує безмежна різноманітність імен і кожне з них має у собі унікальний відбиток історії та культури. Вони несуть в собі особливий заряд сили, символіки та віддзеркалюють традиції, характер і навіть амбіції чоловіка.

В різні часи переважали різні імена, так серед наших батьків були популярні одні імена, а сьогодні цей рейтинг вже зовсім інший. Також, в деяких регіонах та культурах відзначається певне відновлення інтересу до імен, які були популярні багато десятиліть тому, адже вони мають свою автентичну унікальньність і приваблюють символізмом сталої краси та традицій.

Що впливає на вибір імені для дитини

Сьогодні, перед батьками стоїть великий вибір, обрати з тисячі імен саме те, що буде відображати індивідуальність та характер дитини. Вибір імені – це індивідуальний процес, що може бути визначений різноманітними чинниками, які відображають особисті переконання, культурні та релігійні традиції, смаки батьків та інші аспекти.

Так, в багатьох культурах та релігіях ім'я може мати глибокий сакральний або символічний зміст. Тому вибір буде зроблено на користь того, що відповідає їхнім культурним або релігійним звичаям.

Ім'я також може бути обране на честь героїв або подій, які вплинули на суспільство, або особисто на батьків. Наприклад, ім'я, що пов'язане із значущою історичною подією або великим лідером, може стати символом шани чи пам'яті. Особливо популярним був такий підхід за часи СРСР, коли культ постаті особливо вшановувався і на честь "вождів" називали дітей.

Сьогодні в Україні і світі є тенденція до відродження старовинних імен, або тих, що мають історичне значення і передаються з покоління в покоління в окремих родинах. Також, не варто применшувати кількість батьків, які обирають імена для свого чада відповідно до календаря імен по місяцям народження. Або після детально огляду характеристик та значення імені.

Можна також відмітити, що сьогодні багато батьків шукають унікальні чи рідкісні імена для своєї дитини, прагнучи виділитися чи надати особливий характер. Так, наприклад, відповідно до даних Мінюсту під час повномаштабної війни з’явились діти, яких називали на честь іноземної бойової техніки: Джавелін, Байрактар.

Фото: Freepik

Рейтинг популярних чоловічих імен в світі

Спеціалісти порталу LetterSolver провели дослідження навесні 2023 року та назвали найбільш популярні чоловічі імена, якими називали дітей протягом минулого року.

Мухаммед

Мухаммед та варіації цього імені є найбільш популярними серед чоловіків у світі, особливо серед мусульман. Має глибокий історичний та релігійний контекст, назва походить від арабського кореня "hamd", що означає "хвала" або "славимий".

У світлі ісламу Мухаммед є останнім пророком, якого Бог вислав, щоб принести Останнє Повідомлення (Коран) і спрямувати людей на правильний шлях. Він є ключовою постаттю в ісламській історії. Деякі ресурси зазначають, що приблизно 150 мільйнонів людей мають ім’я Мухаммед.

Ной (Noah)

Це ім’я тримаєтесться у топі серед найпопулярних у 7 країнах світу, має стародавні корені і відоме завдяки своєму важливому значенню в релігійних традиціях. Ной є ключовою фігурою в Біблії, зокрема в Книзі Буття. Згідно із біблійною історією, він був обраний Богом для будівництва ковчега, щоб врятувати світ від потопу та врятував по одній парі кожного виду тварин і свою власну родину.

Це ім’я популярне не лише через релігійне значення, а також є символом надії, вірності та нового початку у багатьох культурних контекстах.

Ліам

Найпопулярніше ім’я в США та в ряді країн європейського континенту. Ліам - має ірландське походження від "Вільям" або "Улліам". У своєму корінні ім'я пов'язане з воєнними якостями, сміливістю та відвагою, його зазвичай тлумачать як "сильний воїн" чи "воля". Воно має позитивне значення, описує сповнену енергії та життя людину.

Ліам є одним з імен, які вибирають батьки для своїх дітей у сучасному світі. Це ім'я стало частиною тренду і багато людей вважають його стильним та актуальним.

Лука

Ім'я Лука зараз є популярним у багатьох країнах Європи. Воно має приємнє та легке звучання, а також давню історію та корені у різних культурах. Це ім'я є варіантом імені Лукас. Одним з його джерел можна вважати грецьке "Loukas", що перекладається як "той, хто світиться". Ім'я Лука також може мати латинське походження, пов'язане із словом "lux" (світло). В Україні є популярним його відповідник – Лук’ян.

Лука входить до складу Нового Заповіту Біблії, де він є одним із Чотирьох Євангелістів. У християнській традиції Лука визначається як лікар і вважається заступником лікарів та хірургів. Люди з ім'ям Лука часто вважаються енергійними, дружелюбними та творчими особистостями.

Іоанн

Ім'я Іоанн має багате історичне та релігійне значення, є одним із найпоширеніших чоловічих імен у світі та в різних культурах. Це ім'я походить від грецького "Ioannes" та є варіацією імені Ян (John). Іоанн є одним із найпоширеніших чоловічих імен у світі та в різних культурах.

У християнській традиції Іоанн є ім'ям, яке пов'язане з іменем Іоанна Хрестителя та Іоанна Євангеліста, який був важливим персонажем у Біблії і відомий як той, хто христив Ісуса Христа.

Ім'я Іоанн є популярним у багатьох країнах світу і має різні варіації в інших мовах, для України – це Іван. Дане ім'я нерідко вживається через його простоту та класичність. Людей, яких так іменують, часто асоціюють з такими характеристиками: мудрість, сила та доброта.

Фото: Freepik

Найпопулярніші чоловічі ім’я в Україні

Очолив список найбільш поширених чоловічих імен – Артем. Це ім’я походить від грецького імені "Artemis" або "Artemios", що означає "бездоганне здоровя". Також, в іншому контексті може означати "присвячений Артеміді", що у грецькій міфології була богинею місяця і природи, захисницею тварин та лісів.

Ім'я Артем асоціюється зі сміливістю, силою та природною красою. Також, зазвичай з таким хлопцем неодмінно пов’язують витончений смак і талановитість.

Серед популярних чоловічих імен в Україні за 2022 рік Міністерство юстиції також навало: Олександра, Марка, Богдана, Максима, Дмитра та Михайла.

Звісно, статистика популярних імен може змінюватися з роками, але деякі залишаються в тренді протягом значного часу. Однак, батькам варто пам'ятати, що необхідно обирати ім'я з любов'ю та повагою до майбутньої особистості, а не слідувати мінливим модним тенденціям.