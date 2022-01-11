Найстарший футболіст світу, якому скоро виповниться 55 років, знайшов собі нову команду
54-річний нападник Кадзуєсі Міура продовжить кар'єру в клубі четвертого японського дивізіону "Сузука Пойнтса Геттерса"
Про це повідомляє Reuters.
У лютому Міурі виповниться 55 років. Японський форвард є найстаршим професійним футболістом світу. Його контракт належить "Йокогамі", а в "Сузукі" він виступатиме на правах оренди з Йокогами.
Для Міури це 37-й сезон у професійному футболі, а "Сузука" стане його 15-м клубом. Японський форвард розпочав свою кар'єру в 1982 році у бразильському "Ювентусі". У Європі грав за "Дженоа" та загребське "Динамо".
"Я вдячний за можливість грати тут і зроблю все можливе, щоб зробити свій внесок у розвиток клубу на полі", - заявив Кадзуєсі Міура.
"Сузукі", в яку Міура перейшов, очолює його старший брат - Ясутосі Міура.
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