Найстарший футболіст світу, якому скоро виповниться 55 років, знайшов собі нову команду

Про це повідомляє Reuters.



У лютому Міурі виповниться 55 років. Японський форвард є найстаршим професійним футболістом світу. Його контракт належить "Йокогамі", а в "Сузукі" він виступатиме на правах оренди з Йокогами.

"Я вдячний за можливість грати тут і зроблю все можливе, щоб зробити свій внесок у розвиток клубу на полі", - заявив Кадзуєсі Міура.

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Для Міури це 37-й сезон у професійному футболі, а "Сузука" стане його 15-м клубом. Японський форвард розпочав свою кар'єру в 1982 році у бразильському "Ювентусі". У Європі грав за "Дженоа" та загребське "Динамо"."Сузукі", в яку Міура перейшов, очолює його старший брат - Ясутосі Міура.