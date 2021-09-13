"Найважливіший ресурс для економічного зростання": віцепрезидентка Світового банку порадила Україні інвестувати в людський капітал

Про це заявила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Я вітаю той факт, що розробники політики визначили пріоритетні сфери та визнали необхідність мобілізації інвестицій", - сказала Б'єрде, коментуючи наміри уряду стимулювати інвестиції в пріоритетні галузі.



Вона наголосила, що у планах Кабміну не достатньо висвітлена важливість людського капіталу.

"Сума освіти, навичок, досвіду, інноваційності та здоров'я населення є, згідно з дослідженням, найважливішим ресурсом для стабільного економічного зростання. Це клей, який об'єднує інші чинники виробництва, зокрема фізичний капітал та інфраструктуру", - додала вона.

На думку віцепрезидентки СБ, неадекватність людського капіталу може вплинути на розвиток економіки.

"Без належного людського капіталу додаткові інвестиції у фізичний капітал можуть не дати очікуваних дивідендів", - резюмувала Б'єрде.