НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни італійського виробника Camozzi

Про це пише НАЗК.

Зазначається, що це рішення ухвалили через те, що компанія продовжує вести бізнес в Росії, співпрацює з російським військово-промисловим комплексом (ВПК) та її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму.

Клієнтами Camozzi в Росії є саме заводи ВПК агресора, продукція яких активно використовується у війні проти України, а саме ВАТ "Ижорские заводы", ВАТ "Коломенський завод"; ВАТ "Силовые машины"; ВАТ "НПК "Уралвагонзавод" та холдинг "ПетрозаводскМаш".

Крім того, італійська Camozzi Group з початку повномасштабного вторгнення співпрацює з підсанкційним AT "Тихвинский вагоностроительный завод" та АТ "Челябинский цинковый завод", який контролюється підсанкційними російськими олігархами Іскандаром Махмудовим та Андрієм Бокаревим.

До того ж компанія досі працює "Механосборочный завод Камоцци Пневматика" у Сімферополі. Натомість Camozzi на своєму офіційному сайті ніде не зазначає про свою роботу в Криму, ймовірно, побоюючись міжнародного осуду.

У Росії Camozzi працює через ТОВ "Камоцци Пневматика". Має там 32 відділення, 500 співробітників і 80 тисяч підприємств-клієнтів.

"В Україні Camozzi Group теж представлена. Зокрема, в переліку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається громадянин росії Алексей Кістиченко, який наразі очолює російське представництво Camozzi", - додали у повідомленні.

Довідка. Camozzi Group - міжнародний італійський концерн з виробництва пневмоапаратури та пневмообладнання, пневмосистем і пневмоавтоматики. Компанія є одним зі світових лідерів у цій галузі. Вона представлена у 78 країнах світу, зокрема і в росії. Заводи Camozzi не припинили свою діяльність після того, як російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.