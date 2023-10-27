НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни італійського виробника Camozzi
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло італійську групу компаній Camozzi до переліку міжнародних спонсорів війни. Вони досі продовжують працювати в Росії
Про це пише НАЗК.
Зазначається, що це рішення ухвалили через те, що компанія продовжує вести бізнес в Росії, співпрацює з російським військово-промисловим комплексом (ВПК) та її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму.
Клієнтами Camozzi в Росії є саме заводи ВПК агресора, продукція яких активно використовується у війні проти України, а саме ВАТ "Ижорские заводы", ВАТ "Коломенський завод"; ВАТ "Силовые машины"; ВАТ "НПК "Уралвагонзавод" та холдинг "ПетрозаводскМаш".
Крім того, італійська Camozzi Group з початку повномасштабного вторгнення співпрацює з підсанкційним AT "Тихвинский вагоностроительный завод" та АТ "Челябинский цинковый завод", який контролюється підсанкційними російськими олігархами Іскандаром Махмудовим та Андрієм Бокаревим.
До того ж компанія досі працює "Механосборочный завод Камоцци Пневматика" у Сімферополі. Натомість Camozzi на своєму офіційному сайті ніде не зазначає про свою роботу в Криму, ймовірно, побоюючись міжнародного осуду.
У Росії Camozzi працює через ТОВ "Камоцци Пневматика". Має там 32 відділення, 500 співробітників і 80 тисяч підприємств-клієнтів.
"В Україні Camozzi Group теж представлена. Зокрема, в переліку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається громадянин росії Алексей Кістиченко, який наразі очолює російське представництво Camozzi", - додали у повідомленні.
Довідка. Camozzi Group - міжнародний італійський концерн з виробництва пневмоапаратури та пневмообладнання, пневмосистем і пневмоавтоматики. Компанія є одним зі світових лідерів у цій галузі. Вона представлена у 78 країнах світу, зокрема і в росії. Заводи Camozzi не припинили свою діяльність після того, як російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
- Підрядники російських підприємств, які випускають ракети "Кинджал", досі уникають європейських санкцій, що дає їм змогу імпортувати необхідні товари з країн ЄС.
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