Білоруський десантник здався у полон на Волині. Центр при РНБО оприлюднив інструкцію з капітуляції для решти окупантів
На Волині місцеві мешканці затримали десантника з Білорусі, який здався, бо не хотів воювати проти України
Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції України Євген Жуков у Facebook.
За його словами бойовик не хотів воювати проти України, також розповів про позиції та кількість військ окупантів на кордоні.
"На Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі. Затримали люди, викликали прикордонники... Каже що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами... Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні", - написав поліцейський.
Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив інструкцію для решти окупантів, як правильно здаватись у полон.
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