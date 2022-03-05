Білоруський десантник здався у полон на Волині. Центр при РНБО оприлюднив інструкцію з капітуляції для решти окупантів

Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції України Євген Жуков у Facebook.



За його словами бойовик не хотів воювати проти України, також розповів про позиції та кількість військ окупантів на кордоні.



"На Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі. Затримали люди, викликали прикордонники... Каже що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами... Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні", - написав поліцейський.



Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив інструкцію для решти окупантів, як правильно здаватись у полон.

Вийти без зброї і з білим прапором. Сказати кодове слово "мільйон". Жити і обіймати рідних.



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