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Не тільки F16, а й F35: про що Порошенко говорив з виробниками зброї в Афінах

12 травня, 2023 п'ятниця
11:53
Новини

Петро Порошенко під час поїздки на міжнародну військово-промислову виставку DEFEA 2023 в Афіни поспілкувався з провідними виробниками зброї

П’ятий президент наголошує: Збройні Сили України сьогодні це одна з найбільш професійних армій світу, яка здатна працювати з найсучаснішими видами озброєння. Порошенко вважає, що вже тепер треба думати про стратегію розвитку української армії з урахуванням майбутнього членства в НАТО. Йдеться і про передачу західної зброї, і про відродження військово-промислового комплексу України. 

"Десятки керівників країн, урядів, міністерств оборони сьогодні присутні тут, де фактично координується майбутнє оборонно-промислового комплексу світу", – говорить Порошенко.

"За моєю спиною знаходиться відомий Himars, який відіграв дуже важливу роль, змінив "правила гри" і характер бойових дій. Ми сьогодні вимагаємо збільшення постачання цього озброєння для українських Збройних Сил. Тільки ми говоримо не про модифікацію М30/М31 з радіусом дії 15-84 кілометри. Ми говоримо про М39/57, який має дальність до 300 кілометрів. І це те, що ми намагаємось донести тут, щоб негайно були розкриті можливості для постачання в Україну. Himars із дальністю 300 кілометрів – це те, чого ми потребуємо зараз і вже. І ми маємо певну надію, що нам вдасться вийти на ці результати", – пояснює Порошенко.

"Ми також говоримо про MLRS, це також дуже ефективна система зброї. Переговори про їх постачання були розпочаті ще в 17-18 роках. Але ми знову говоримо про радіус дії 300 кілометрів. Це дозволить українським військовим знищувати склади боєприпасів, центри логістики, пункти управління, і це дозволить зробити більш успішним ту подію, про яку зараз не просто говорить, а з надією дивиться весь світ. Це український наступ", – зазначає Порошенко.  

"Ми сьогодні зацікавлені у збільшенні постачання бойових броньованих машин Stryker до українських Збройних Сил. Тут сьогодні велика кількість країн проявляє зацікавленість в тому, щоб збільшити постачання до України. Причому постачання як за рахунок коштів наших партнерів, за рахунок коштів уряду Сполучених Штатів, так і за рахунок можливості купівлі і виробництва, в тому числі і на підприємствах ВПК України. Це наше завдання – відродження військово промислового комплексу України. Я дуже сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом", – заявив Порошенко.

"Після Himars, MLRS і CV-90 ми знаходимося на стенді Rheinmetall. Наш Фонд має унікальний досвід співпраці з Rheinmetall – робот для евакуації важкопоранених, який ми доставили в Україну, виробництва Rheinmetall. Ще один унікальний продукт – це важка бойова машина піхоти, яка має 3 чоловіки екіпажу і до 9 чоловік десанту. Артилерія є надсучасною, надшвидкісною, важко броньованою, має захист від цілей з повітря, найдовший радіус застосування зброї. Поки ще її немає в Україні, але ми дуже чекаємо, що дружній до нас Rheinmetall і можливості Європейського Союзу та НАТО були застосовані, щоб найшвидше ця машина – Рись –  опинилася в Збройних Силах України", – говорить Порошенко.

"За моєю спиною майбутнє – те чого ми прагнемо, те для чого ми тут і те над чим ми зараз працюємо – Lockheed Martin. Саме Lockheed Martin сьогодні виробляє винищувачі, які дуже потребує Україна", – показує Порошенко. 

"Тут ми зустрічалися і з представниками Lockheed Martin, і з представником Dassault Aviation. Ми знаємо, що вже розпочатий процес навчання українських пілотів", – говорить Порошенко.

За його словами, успіх української наступальної операції буде пов’язаний з необхідним прикриттям з повітря. "Нестача винищувачів просто збільшує ціну для України і знижує ефективність цієї операції. Тому якщо наші західні партнери будуть розуміти, що це не просто допомога Україні, а це інвестиції в їх власну безпеку, то процес надання Україні F16 буде значно прискорений", – переконаний п’ятий президент.

"Ми переконані, що позаяк ми добилися успіху по Bayraktar, по Javelin, по Himars, MLRS і Patriot, так само ми будемо здійснювати нездійсненне. І в українському небі зупинку російського домінування забезпечать представники Lockheed Martin у вигляді F16. Так само як і створення танкової коаліції, яка відбулася в Рамштайні, наступним кроком буде авіаційна коаліція з винищувачами країн НАТО", – зазначає Петро Порошенко.

"F16 – це найближче майбутнє. Але я хочу зазирнути і в трохи дальше майбутнє, стратегію розвитку Збройних Сил України. Стратегію, коли Україна буде членом НАТО, а те, що вона буде, я не маю жодного сумніву. Ми чекаємо, щоб у Вільнюсі через декілька тижнів були прийняті відповідні рішення щодо запрошення України", – зауважив Порошенко.

"Зараз на стенді Lockheed Martin ми бачимо вже модель F35, і цей F35 є найсучаснішою машиною світу. Я твердо переконаний, що після нашого членства в НАТО F35 також будуть в українському повітрі, захищаючи мир, захищаючи безпеку, захищаючи спокій на континенті", – вважає Петро Порошенко.

Петро Порошенко
ЗСУ
Війна з Росією
Європейська солідарність
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