"Немає адекватних інструментів, куди ці кошти вкласти", - експерт про накопичувальну систему пенсій

Про це заявив головний редактор видання Деньги.UA Олександр Крамаренко у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сазоненко" на Еспресо.TV.



Він розповів, як реалізують програму накопичувальної системи пенсій у різних країнах.



"Є різні ситуації, можливо й таке, що виключно державний накопичувальний фонд. Країни такі, як Норвегія чи Кувейт мають таку можливість, що у них є ресурси, держава має можливість ділитись своїми статками з людиною. І є ситуації, коли другий рівень (системи накопичення пенсій - ред.) обов'язковий - у вас нема вибору, ви маєте сплачувати в нього. Інше питання - куди ці кошти йдуть. Ви можете обрати, це може бути державний фонд чи приватний, в різних країнах - по різному. Є комбінації державних і приватних - ви можете обирати", - заявив Крамаренко.



Журналіст додав, що невідомо, як саме працюватиме накопичувальна система в Україні.



"Найголовніше наразі - чи це буде в межах тих 22%, які наші роботодавці сплачують у фонд зарплатні або це буде відбуватись поза цими межами. Як це відбувається зараз - візьмемо грубу зарплатню до сплати податків у 10 тис. грн. Підприємство перед сплатою податку на прибуток має ще ЄСВ заплатити. Щоб заплатити людині 8 тис. грн на руки - підприємство має віддати податків на 4 тис. грн", - пояснив він.



Головний редактор додав, що можливо запровадження системи відтермінують.



"На початку йшла мова про те, що трошки зменшать відсоток, який буде йти у пенсійний фонд, а потроху будуть збільшувати частку, яка має йти в накопичувальну обов'язкову систему, але судячи з того, що написано в меморандумі МВФ, від цього шляху будуть відмовлятися. Малоймовірно, що підуть на збільшення податкового навантаження, то запровадження накопичувальної системи відтермінують. І я не сказав, що це є найгіршим рішенням. У нас нема майже адекватних інструментів, куди можна ці кошти вкласти", - підсумував Крамаренко.





Міністерство соціальної політики запропонувало не робити обов'язковими страхові внески для населення в рамках впровадження накопичувальних пенсій, але заохочувати це робити через подвоєння їх суми в рамках 1% від заробітної плати