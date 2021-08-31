Немчінов: Податкова амністія має дозволити легалізувати "зарплати у конвертах"

Про це він сказав в інтерв'ю Слово і діло.

"Тут є декілька аспектів. У 90-тих роках, коли система сплати податків і нарахування заробітної плати, була достатньо "чорною", багато людей отримували свої законно зароблені гроші не в зовсім законний спосіб. Тобто, йдеться про так звані зарплати у конвертах. Окрім того, у 2000-тих роках досить багато українців почало працювати в Європі на заробітках. Вони, зазвичай, теж працювали нелегально і у незаконний спосіб набули свої статки і придбали нерухомість. Ініціатива, яка була в законі, дає змогу людям не тримати гроші в умовному "загашнику", а легалізувати їх, сплатити символічний податок і надалі мати можливість легально користуватися тими коштами, адже рано чи пізно Україна прийде до тих самих стандартів моніторингу способу життя, який є у більшості європейських країн", - наголосив міністр.

Немчінов зазначив, що у перехідних положеннях відповідного закону є вимоги до уряду розробити план проведення фінансового контролю декларування. Фактично, додав міністр, Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою розробляє законопроєкт, який стосуватиметься моніторингу способу життя. Тобто під час купівлі великої нерухомості, дорогих авто буде здійснено відповідний моніторинг.

"Наприклад, у державних службовців усі платежі про покупки проходять через банк, який перевіряє декларацію і наявність у ній відповідних коштів.Тому ми маємо вийти на ті стандарти, які розроблені Організацією економічного співробітництва і розвитку для боротьби з розмиванням податкової бази і найголовніше, щоб не дозволяти грошам, які зараз є у сірому або чорному обігу, переміщатися через державні кордони чи незаконно використовуватись в Україні", - зауважив він.

Відповідаючи на запитання про те, коли такий механізм реально запровадити, міністр припустив, що буде потрібно дев’ять місяців на розробку законопроєкту. Але його має ухвалити Верховна Рада.

Немчінов вважає, що запровадження з вересня в Україні так званої податкової амністії, яка передбачає подання одноразової добровільної декларації про доходи, матиме позитивний вплив на подальший розвиток відносин нашої країни з Європейським Союзом. На запитання, яку роль податкова амністія відіграє у контексті відносин України з ЄС, він відповів: "Я думаю, що позитивну, адже Європейський Союз зараз так само активно працює над фінансовим контролем". За його словами, кошти, які сплатять декларанти, так само як і інші податки, надходитимуть до загального бюджету і розподілятимуться відповідно до тих потреб, які є у держави. Це буде вказано у відповідному бюджетному розписі. "Якщо говорити про довшу перспективу, то, фактично, легалізація таких ресурсів, зокрема, нерухомості, дасть змогу місцевим громадам отримувати податкові надходження з нерухомості, яка буде задекларована", - сказав Немчінов. За його словами, податкова амністія дасть змогу підживити економіку, дасть синергетичний ефект для країни, адже ці кошти вже будуть оподатковуватись. Окрім цього, активи працюватимуть не лише на благо місцевих громад, а й України загалом. Нагадаємо, Міністерство фінансів оприлюднило інструкції з проведення добровільного декларування.

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