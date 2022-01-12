"Необхідно виконати раніше досягнуті домовленості": речник Путіна про заяву Зеленського щодо необхідності проведення нового нормандського саміту
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що перед проведенням нового нормандського саміту необхідно "спочатку виконати раніше досягнуті домовленості"
Про це повідомляє ТАСС.
За словами Пєскова, на сьогодні немає розуміння, коли б міг відбутися нормандський саміт на рівні лідерів України, РФ, Німеччини та Франції, але "натяки на цю зустріч ніколи не зникали".
Він також відреагував на заяву Зеленського про те, що Україна готова до рішень щодо врегулювання ситуації на Донбасі на новому саміті.
"Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим, як предметно домовлятися, потрібно предметно виконати наявні домовленості. Інакше вантажити нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості - не думаємо, що це правильна практика", - додав речник Путіна.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту з РФ. Він повідомив про готовність до необхідних рішень під час нового саміту країн Нормандської четвірки.
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