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Дакота Джонсон і Джош Хартнетт підписали контракт на участь у майбутній екранізації бестселера Коллін Гувер "Таємний щоденник Веріті"

Олена Чернінька
23 січня, 2025 четвер
20:01
Кіно Дакота Джонсон і Джош Хартнетт

Дакота Джонсон і Джош Хартнетт приєдналися до Енн Хетеуей в екранізації "Веріті" Колін Гувер

Зміст

"Таємний щоденник Веріті"

Дві зірки зіграють у заплутаному трилері Гувер для Amazon MGM Studios разом із раніше анонсованою Енн Хетеуей. Майкл Шоуолтер долучений до режисури проекту після його останньої екранізації "Ідея про тебе" з Хетевеєм. Сценарій за мотивами роману Гувер напише Нік Антоска.

Готичний, психологічний трилер розпочався як самовидавний проект Гувер у 2018 році, відхід від її типових любовних романів. Після вірусного успіху книга "Веріті" була придбана видавництвом Grand Central Publishing у 2021 році. Відтоді вона кілька місяців утримувалася в списку бестселерів New York Times з тиражем понад мільйон примірників лише у 2023 році.

Джонсон зіграє роль Ловен Ешлі, письменниці, що бореться за життя і погоджується на роботу всього життя. Джеремі Кроуфорд (Джош Хартнетт), чоловік письменниці бестселерів Веріті Кроуфорд (Енн Гетеуей), найняв Ловен, щоб вона написала решту книг з вже успішної серії, тепер, коли його дружина не може це зробити після загадкової аварії.

Коли Ловен приїжджає в маєток подружжя, вона розуміє, що нещасний випадок Веріті може бути не єдиною таємницею, прихованою в будинку. Коли вона знаходить незакінчений рукопис, у якому детально описуються випадки з історії сім’ї, молода письменниця повинна розібратись, чи є ці слова правдивими, чи жахливими вигадками. 

"Веріті" буде створена продюсерською компанією Heartbones Entertainment, а також Showalter's Semi-Formal Productions, Hathaway's Somewhere Pictures, Eat the Cat productions і Shiny Penny. Дакота Джонсон також буде виконавчим продюсером разом із Лорен Левін з Heartbones Entertainment.

"Веріті" має вийти в кінотеатрах, але дата виходу не повідомляється. 

Джерело

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Культура
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