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Головна Суспільство Агресія, цькування, сексизм та погрози: результати дослідження онлайн-насильства щодо журналісток у коментарях YouTube

Агресія, цькування, сексизм та погрози: результати дослідження онлайн-насильства щодо журналісток у коментарях YouTube

Ярослава Наумова
9 грудня, 2024 понедiлок
20:37
Суспільство дослідження онлайн-насильства щодо журналісток у коментарях YouTube

Texty.org.ua та ГО "Жінки в медіа" дослідили випадки онлайн-насильства щодо журналісток у коментарях YouTube. В основі аналізу - 285 тисяч коментарів під 2300 відео, де щонайменше одна жінка виступає в ролі ведучої або інтервʼюерки, на 15 каналах

Зміст

Дослідження опубліковано на Texty.org.ua.

Досліджувались коментарі під цьогорічними відео на 10 найпопулярніших україномовних новинних YouTube-каналах та YouTube-каналах медіа з білого списку. Канал Еспресо також ввійшов у дослідження. 

Всі дописи опрацювали за допомогою ШІ — “згодували” їх GPT-4o з проханням позначити ті, де є принаймні один із десяти видів онлайн-насильства, які трапляються в коментарях. А саме:

  • сексизм;
  • мізогінія;
  • погрози смертю або фізичним насильством;
  • погрози зґвалтуванням чи іншим сексуальним насильством;
  • мова ворожнечі;
  • гендерна дезінформація;
  • доксинг (публікація чутливої особистої інформації, як-от домашня адреса);
  • секторинг / порнопомста (погроза опублікувати інтимні фото, відео тощо);
  • гендерно зумовлений тролінг;
  • дифамація.

9% зі всіх 285 тисяч проаналізованих коментарів містили щонайменше один вид гендерно зумовленого онлайн-насильства.

Відсоток агресивних коментарів під відео різних каналів

Згідно дослідженню, найбільше негативу залишають під матеріалами на тему корупції, мобілізації чи нелегального виїзду за кордон. Серед “рекордсменів” за кількістю агресивних коментарів, наприклад, відео BIHUS Info з аналізом діяльності Остапа Стахіва, відео Телебачення Торонто про культурних діячів, що виїхали за кордон, або репортаж із ТЦК від hromadske.

Усереднений рівень цькування рідко коли перевищував 20% усіх коментарів, тримаючись на позначці до 10%. 

  • Мізогінія, або жінконенависництво, — ненависть, зневага, упередженість, огида до жінок.
  • Дифамація — публічні заяви з метою завдати шкоди репутації журналістки.
  • Доксинг — публікація (або погроза опублікувати) особистої інформації з метою тиску або залякування.
  • Секторинг / порнопомста — погроза опублікувати інтимні фото, відео тощо.

Автори дослідження зауважують, що деякі проблеми щодо агресивних коментарів є актуальними не тільки для жінок-журналісток, а й для чоловіків, проте в дослідженні зосередилися саме на журналістках, які й раніше становили більшість у медіагалузі, а після початку повномасштабного вторгнення ця частка з обʼєктивних причин зросла. На кінець 2023 року 77% журналістів становили жінки.

Гендерно зумовлене онлайн-насильство проти журналісток не є суто локальним українським явищем. За результатами глобального дослідження насильства в інтернеті проти жінок-журналісток, проведеного ЮНЕСКО в 15 країнах світу наприкінці 2022 року, 73% респонденток відповіли, що стикалися з онлайн-насильством під час своєї роботи. Онлайн-атаки вплинули на професійну репутацію чи роботу кожної десятої медійниці. Кожна п’ята сказала, що зазнала нападу чи жорстокого поводження офлайн у зв’язку із систематичним переслідуванням в інтернеті.

В Україні ситуація схожа: серед опитаних ГО “Жінки в медіа” медійниць 14% тих, які зазнавали онлайн-насильства, повідомили, що загрози для них із цифрового простору перейшли у фізичний вимір.  А отже, хоч образливі коментарі під відео можуть не видаватись аж такими загрозливими, вони є ще одним кроком до легітимації та “розвіртуалізації” насильства". 

Більше про руйнівний вплив онлайн-насильства на медіа можна прочитати в дослідженні Міжнародного центру для журналістів (ICFJ) за підтримки ЮНЕСКО. Настанови з моніторингу онлайн-насильства щодо журналісток від ОБСЄ українською мовою доступні за посиланням.

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