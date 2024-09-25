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Арешт вагонів Полтавського ГЗК: підприємство прокоментувало клопатання Офісу генпрокурора

25 вересня, 2024 середа
16:36
Новини Підприємство Ferrexpo

Офіс Генерального прокурора подав до Печерського районного суду міста Києва третє клопотання про заборону використання понад 2000 напіввагонів підприємства. Полтавський ГЗК прокоментував ситуацію та висловив свою позицію

Зміст

Приватне акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", яке є дочірнім підприємством групи Ferrexpo, що пройшла лістинг на основному майданчику Лондонської фондової біржі, повідомляє, що Офіс Генерального прокурора (ОГП) подав третє клопотання про арешт із забороною використання, відчуження та розпорядження 2382 напіввагонів, що знаходяться у власності підприємства і використовуються для доставки продукції від підприємства до портів та західних кордонів України.

Передумови

У жовтні 2023 року Київський апеляційний суд за ініціативою прокурорів ОГП та слідчих Державного бюро розслідувань (ДБР) ухвалив рішення про арешт 2382 напіввагонів Полтавського ГЗК, заборонивши їх використання, відчуження та розпорядження. Серед причин запровадження цього рішення було збереження речових доказів на час слідства та подальша спеціальна конфіскація у кримінальному провадженні щодо ймовірного незаконного збуту нефракційного відсіву в період 2019-2021 років.  

У квітні 2024 року Печерський районний суд скасував заборону на використання вагонів, визнавши її необґрунтованою. Однак, суд залишив у силі заборону на відчуження вагонів.  

За час дії заборони використання вагонів Полтавський ГЗК зазнав збитків на 103,3 млн гривень.

У травні 2024 прокурор ОГП подав друге клопотання, аналогічне першому, щодо заборони використання напіввагонів Полтавського ГЗК. Фактично він повторно просить накласти арешт на майно, з тією самою метою та з тих самих підстав, що і раніше. Жодних нових підстав для встановлення подальшої заборони використання напіввагонів в клопотанні про арешт майна не вказано. Дане клопотання розглядається у Печерському районному суді міста Києва.

 Нова інформація

5 вересня 2024 року прокурор Офісу Генерального прокурора втретє подав до Печерського районного суду міста Києва клопотання про арешт напіввагонів Полтавського ГЗК, аналогічне двом попереднім.

Наразі відомо, що розгляд цього клопотання відбудеться 26 вересня 2024 року о 9:00 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва Головко Юлією Григорівною

З огляду на інформацію, яка вчора була розкрита по даній справі на офіційних сайтах ОГП та ДБР, прокурори скерували до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження стосовно чотирьох посадовців підприємства та службових осіб іншої приватної структури.  Представники підприємства під час судового засідання, яке відбулося напередодні, також повідомили слідчого суддю про це. 

Відтак, відповідно до статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (КПК), Печерський районний суд міста Києва більше не має юрисдикції для розгляду цього клопотання. Це зумовлено тим, що після передачі обвинувального акта до суду, всі клопотання щодо арешту майна повинні розглядатися судовою інстанцією, яка займається розглядом справи по суті, якою у даній справі має бути місцевий суд за місцем знаходження підприємства. 

Однак, Печерський районний суд все одно продовжує розгляд даного клопотання. 

Позиція підприємства

Продовжуючи консультуватись із юридичними радниками в Україні, Полтавський ГЗК оцінює вимогу про заборону використання своїх вагонів шкідливим, непропорційним, надмірним та незаконним заходом забезпечення з ряду причин, зокрема:

  • Переважна більшість арештованих вагонів не використовувались для перевезення продукції, законність продажу якої розслідувало ДБР. Лише 158 із 2382 вагонів перевозило продукцію, до реалізації якої у слідчих ДБР є претензії. Відтак, відсутні обґрунтовані підстави для арешту усіх вагонів, які є у власності Полтавського ГЗК, а тим паче для заборони їх використання.

  • Капітальна вартість арештованої власності в п'ять разів перевищує суму заявлених "збитків". Заборона використання власних вагонів є надмірним заходом, а умовні “збитки” у разі їх підтвердження можуть бути відшкодовані оборотними коштами. 

  • Заборона використання вагонів ставить під загрозу своєчасне виконання договірних зобов'язань перед міжнародними споживачами, що може призвести до втрати партнерств і заміщення української продукції російськими аналогами. 

  • Встановлення заборони використання напіввагонів унеможливлює проведення їх планового поточного та капітального ремонту, як наслідок їх тривала не експлуатація перетворить їх на брухт. 

Окрім напіввагонів Полтавського ГЗК, продукція, законність збуту якої розслідує ДБР, перевозилась у тому числі й напіввагонами інших власників, зокрема і державного АТ “Укрзалізниця”. Проте, сторона обвинувачення не ініціює накладення арешту на напіввагони інших перевізників (власників).

Підприємство вкотре закликає прокурорів Офісу Генерального прокурора припинити незаконні, протиправні дії, які не відповідають законодавству, державним інтересам і спрямовані на створення перешкод для господарської діяльності підприємства, та відкликати подане клопотання про арешт. 

 

Ferrexpo – це гірнича компанія зі штаб-квартирою у Швейцарії, активи якої розташовані в Україні, та преміальним лістингом на Лондонській фондовій біржі, а також входить у FTSE All-Share. Група виробляє високоякісні залізорудні окатки, які є важливим продуктом для світової сталеливарної промисловості та дозволяють зменшити викиди вуглекислого газу та підвищити продуктивність для металургів при перетворенні на сталь порівняно з більш поширеними формами заліза. Ferrexpo постачає продукцію для світової сталеливарної промисловості вже понад 50 років. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Група була третім у світі експортером окатків. Група має глобальну клієнтську базу, що складається з преміальних сталеливарних заводів по всьому світу. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.ferrexpo.com

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