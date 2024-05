Чарівний напій для схуднення: скільки пити зеленого чаю, щоб втрачати вагу

Один з найбільш популярних напоїв - зелений чай. Корисні властивості роблять його привабливим для тих, хто прагне скинути зайві кілограми. Але скільки зеленого чаю потрібно вживати щодня, щоб досягти бажаного результату? Розглянемо це питання докладніше, адже вчені вже дали чітку відповідь.

Зелений чай для схуднення

Зелений чай має ряд корисних властивостей, які можуть допомогти в процесі схуднення. Одним із найважливіших компонентів зеленого чаю є катехіни, особливо епігалокатехін-3-галат (EGCG), який допомагає збільшити швидкість окислення жирів та підвищити обмін речовин. Це підтверджують дані дослідження 2021 року. Зелений чай може підвищувати швидкість обміну речовин, що допомагає ефективніше використовувати енергію та сприяє зниженню жирових відкладень. Крім того, вживання зеленого чаю може знизити апетит та сприяти відчуттю насичення, що також може допомогти у процесі схуднення.

Дієтологиня та докторка медичних наук Тріста Бест у матеріалі Eat This, Not That пояснила: "Зелений чай може сприяти зниженню ваги за допомогою кількох механізмів. Одним із ключових факторів є вміст у ньому кофеїну, природного стимулятора, який, як відомо, тимчасово підвищує метаболізм. Така підвищена швидкість метаболізму може сприяти спалюванню більшої кількості калорій, допомагає зниженню ваги. По-друге, зелений чай містить антиоксиданти, особливо галлат епігалокатехіну (EGCG), що пов'язаний з посиленням окислення жирів".

Зелений чай є корисним додатком до вашого щоденного режиму, допомагає схудненню та сприяє природньому зниженню ваги.

Скільки потрібно пити зеленого чаю, щоб худнути?

Точна кількість зеленого чаю, яку потрібно пити для схуднення, може варіюватися залежно від індивідуальних особливостей, таких як вік, стать, фізична активність та загальний стан здоров'я. Однак дослідження показують, що вживання приблизно 3-5 чашок зеленого чаю має позитивний вплив на процес схуднення. Ця кількість може забезпечити достатню кількість катехінів і інших активних сполук, які сприяють збільшенню термогенезу, покращенню метаболізму та зниженню апетиту.

Так, у досліджені 2023 року йдеться, що зелений чай є важливою складовою здорового способу життя та сприяє зміцненню серцево-судинної системи, зниженню артеріального тиску.

Проте важливо пам'ятати, що надмірне вживання зеленого чаю також матиме негативний вплив на здоров'я. Цей чай містить значну кількість кофеїну, який може сприяти розладу шлунково-кишкового тракту та впливати на сон. Особливо обережними потрібно бути людям, які мають чутливість до кофеїну.

Тому рекомендується вживати зелений чай у помірних кількостях та не забувати про різноманітне харчування, регулярну фізичну активність. Якщо у вас є медичні проблеми або ви хочете отримати індивідуальні поради з харчування та схуднення, краще звернутися до кваліфікованого фахівця, наприклад, дієтолога чи лікаря.

Фото: Healthwire: Connecting Healthcare

Як пити зелений чай?

Зелений чай містить антиоксиданти та інші корисні речовини, які сприяють покращенню загального самопочуття та допомагають знижувати ризик розвитку різних захворювань. Замініть солодкі кавові напої на зелений чай та пийте його без цукру в холодному або теплому вигляді.

Зазвичай рекомендується пити зелений чай між прийомами їжі або за годину до прийому їжі, адже він допомагає контролювати апетит. Заливайте чай водою, яка має температуру 75-90°C, це залежить від сорту листя.

Ще один плюс зеленого чаю - великий вибір сортів та сумішей. Ви можете експериментувати з різними видами зеленого чаю, додавати ароматні та смачні добавки, такі як лимон, м'ята, імбир або фруктові екстракти, щоб урізноманітни свій напій. Це дозволить вам знайти саме той смак, який найбільше сподобається.

Не забувайте, що зелений чай не є панацеєю для схуднення. Важливо також дотримуватися збалансованої дієти та регулярно займатися фізичними вправами для досягнення оптимальних результатів.