 Полтавський ГЗК прокоментував клопотання прокуратури про заборону використання вагонів підприємства

Підприємство звертає увагу, що оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні по цій справі завершено, то потреба у такому заході забезпечення як арешт майна - відпала. Що стосується спеціальної конфіскації, то для її застосування також відсутні будь-які правові підстави та аргументи, оскільки напіввагони набуті у власність задовго до періоду який інкримінований слідством, також відсутні докази що напіввагони придбані злочинним шляхом.

Справа розпочалась у жовтні 2023 року, коли Київський апеляційний суд за поданням прокурорів Офісу генерального прокурора та за ініціативи слідчих Державного бюро розслідувань (ДБР) ухвалив рішення про арешт та заборону використання, відчуження та розпорядження 2382 напіввагонів, що належать Полтавському ГЗК, як збереження речових доказів та подальшої спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні щодо ймовірного незаконного збуту нефракційного відсіву в період 2019-2021 років.

У квітні 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва скасував арешт напіввагонів у частині заборони їх використання, з підстав його необґрунтованості та відсутності потреби у продовженні застосування заборони. Заборона відчуження та розпорядження скасована не була та продовжує свою дію.

За час дії заборони використання Полтавський ГЗК зазнав прямих збитків у розмірі 103,3 млн гривень. Проте, правоохоронці ініціювали нове клопотання про повторну заборону використання напіввагонів Полтавського ГЗК.

"Фактично прокурор просить повторно накласти арешт на майно, з тією самою метою та з тих самих підстав, що і раніше. Жодних нових підстав для встановлення подальшої заборони використання напіввагонів в клопотанні про арешт майна не вказано", - йдеться у розповсюдженій заяві Полтавського ГЗК.

"Зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, потреба у такому заході забезпечення як арешт майна - відпала. Що стосується спеціальної конфіскації, то для її застосування також відсутні будь-які правові підстави та аргументи, оскільки напіввагони набуті у власність задовго до періоду який інкримінований слідством, також відсутні докази що напіввагони придбані злочинним шляхом", - вважають на підприємстві.

Полтавський ГЗК вважає, що ДБР вийшло за межі своїх повноважень, адже у справі не оголошено підозру жодному державному службовцю, а згідно з українським законодавством, підслідність ДБР не передбачає проведення розслідування щодо приватного бізнесу.

Полтавський ГЗК оцінює вимогу про заборону використання своїх вагонів шкідливим, непропорційним, надмірним та незаконним заходом забезпечення з ряду причин, зокрема:

Переважна більшість арештованих вагонів не використовувались для перевезення продукції, законність продажу якої розслідувало ДБР. Лише 158 із 2382 вагонів перевозило продукцію, до реалізації якої у слідчих ДБР є претензії. Відтак, відсутні обґрунтовані підстави для арешту усіх вагонів, які є у власності Полтавського ГЗК, а тим паче для заборони їх використання.

Капітальна вартість арештованої власності в п'ять разів перевищує суму заявлених "збитків". Заборона використання власних вагонів є надмірним заходом, а умовні “збитки” у разі їх підтвердження можуть бути відшкодовані оборотними коштами.

Заборона використання вагонів ставить під загрозу своєчасне виконання договірних зобов'язань перед міжнародними споживачами, що може призвести до втрати партнерств і заміщення української продукції російськими аналогами.

Встановлення заборони використання напіввагонів унеможливлює проведення їх планового поточного та капітального ремонту, як наслідок їх тривала не експлуатація перетворить їх на брухт.

Підприємство також звертає увагу, що окрім напіввагонів Полтавського ГЗК, продукція, законність збуту якої розслідує ДБР, перевозилась у тому числі й напіввагонами інших власників, зокрема і напіввагонами АТ “Укрзалізниця”. Проте, сторона обвинувачення не ініціює накладення арешту на напіввагони інших перевізників (власників).

Полтавський ГЗК вкотре закликає слідчих ДБР та прокурорів Офісу Генерального прокурора припинити незаконні, протиправні дії, які не відповідають державним інтересам і спрямовані на створення перешкод для господарської діяльності підприємства, та відкликати подане клопотання про арешт.

Розгляд клопотання про арешт відбудеться 12 червня 2024 року о 9:30 у залі засідань Печерського районного суду міста Києва.

ПрАТ “Полтавський ГЗК” є одним з підприємств Ferrexpo plc і входить до числа найбільших світових виробників високоякісних окатків. Компанія є одним із сучасних високотехнологічних підприємств гірничодобувної промисловості і забезпечує високоякісною сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років.

Ferrexpo – це швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні та преміальним лістингом на Лондонській фондовій біржі в індексі FTSE 250 (тикер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки, які є продуктом преміум-класу для світової сталеливарної промисловості та дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність для металургів, коли залізорудні окатки Групи перетворюються на сталь, у порівнянні з більш поширеними формами залізної руди. Підприємства Ferrexpo постачають продукцію для світової сталеливарної промисловості вже понад 50 років. До вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Група була третім у світі експортером окатків для світової сталеливарної промисловості. Група має клієнтську базу, що складається з преміальних сталеливарних заводів по всьому світу. Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, відвідайте www.ferrexpo.com.