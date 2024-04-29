США придбали у Казахстану 81 радянський бойовий літак: ймовірно, передадуть Україні, - ЗМІ
США придбали у Казахстану щонайменше 81 старий літак радянського зразка, зокрема МіГ-27, МіГ-29 і Су-24. Припускається, що їх можуть передати у використанні Україні
Про це пише видання Kyiv Post.
Зазначається, що протягом кількох років Казахстан поступово замінював свій застарілий парк бойових літаків радянського виробництва сучасними версіями, такими як російські багатоцільові літаки Су-30СМ.
Країна продала на аукціоні 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, зокрема перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років. Оголошена вартість продажу склала один мільярд казахстанських тенге, або $2,26 млн.
У пропозиції про продаж зазначалося, що літаки були в непридатному стані, їх модернізація вважалася економічно недоцільною, а їх використання як джерела запасних частин обмежене.
"Мотив покупки США залишається нерозкритим. Але йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де подібні літаки перебувають на озброєнні. Продаж здійснювався через офшори", - пише видання.
Там припускають, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах.
- Ще у березні у Росії заявили, що Казахстан готовий продати Україні комплектуючі для літаків Су-24 та МіГ-29, проте це повідомлення було спростовано.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе