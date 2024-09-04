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Головна освіта Табір підприємництва у Карпатах: шість гірських шкіл отримали сертифікати на тайванські комп’ютери 
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Табір підприємництва у Карпатах: шість гірських шкіл отримали сертифікати на тайванські комп’ютери 

Ярослава Наумова
4 вересня, 2024 середа
18:58
освіта Табір підприємництва для школярів у Карпатах

Старшокласники з шести гірських громад Івано-Франківщини взяли участь у таборі підприємництва та інновацій. Команди шкіл два дні працювали у Красноїльському ліцеї Верховинської селищної ради. Після завершення навчання учні отримали сертифікати на комп’ютерне обладнання для шкільних кабінетів інформатики

Зміст

За словами координаторки проєкту Leave no one behind Уляни Пак, гірські райони мають дещо обмежену інфраструктуру, але через це діти не мають бути позбавлені доступу до сучасних освітніх ресурсів: ринок праці повсюди вимагає знання технологій. 

“Ми залучили до навчання школярів із віддалених громад, а незабаром передамо  у їхні школи сучасне обладнання. Цим проєктом створюємо простір для креативу. Щоб підлітки відчули власний потенціал і зрозуміли, як його використовувати в майбутньому. Така нагода з’явилася завдяки інвестиції Тайваню в українську освіту", - звернулася до школярів Уляна Пак.

Менеджерка проєкту в Івано-Франківській області Марія Маківничук розповіла, що на Івано-Франківщині табір підприємництва та інновацій провели уже втретє. 

"Загалом проєктом охоплено 16 закладів освіти в області. Сподіваємося, що частина слухачів згодом справді буде займатися бізнесом", - зазначила Марія Маківничук.

Марія Шкіндюк уже 20 років працює директоркою Красноїльського ліцею Верховинської селищної ради. За два десятиліття ремонтували, добудовували приміщення. Ліцей став опорною школою у якій навчається близько 500 дітей. 

"Кабінети інформатики ми облаштували, але комп’ютерів бракує. І через це доводиться ділити класи на групи.  Крім того, не всі діти мають комп’ютери вдома. У школі вони отримують шанс пізнати  технології. Навчаємо їх мови програмування phyton, вони виконують цікаві завдання і готуються до подальшої освіти та праці у сфері ІТ", - додала Марія Шкіндюк.

Учасники табору підприємництва та інновацій

Вчителька Зеленського ліцею Зеленської сільської ради Івано-Франківської області Одарка Будзан приїхала  у табір зі своїми учнями. За її словами, зацікавленість дітей інформаційними технологіями зростає щороку, а інноваційності та креативності  іноді хочеться повчитися у дітей. Знання потрібні дітям для вступу, планування майбутнього.

Тренер таборів підприємництва та інновацій Максим Коляда порекомендував школярам пам’ятати три важливі складові: підприємництво -  це, по-перше, користь, яку ти створюєш для інших. По друге - це про ефективність власних рішень. І третє - це прибуток. Тобто ресурси, які ти отримуєш, мають перевищувати витрати.

Кожна команда виготовила імпровізовану модель власного корисного товару, який вирізняється  на ринку. А ще презентувала ідею розвитку та популяризації власної громади.

Табір організований в межах українсько-тайванського проєкту Leave no one behind partnership, який реалізовує Громадська організація Всеукраїнський демократичний форум за сприяння Миколи Княжицького.

"Цей проєкт передбачає інноваційне навчання школярів, підвищення кваліфікації педагогів та комп’ютеризацію закладів освіти. Наша країна буде сильною, кращою, якщо виховає інтелектуальну, мотивовану молодь. Тому саме в освіту ми спрямовуємо інвестицію від партнерів з Тайваню. Загалом у Львівській, Івано-Франківській та Полтавській областях ми проведемо понад 20 таборів підприємництва та інновацій. У вересні розпочнемо передавати техніку в заклади освіти. Загалом це понад 1100 нових комп’ютерів для кабінетів інформатики", - повідомив Микола Княжицький. 

Теги:
Микола Княжицький
Тайвань
Івано-Франківщина
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