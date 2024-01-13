У Канаді поблизу столиці збудують сховище ядерних відходів: корінні народи проти
Неподалік від Оттави незабаром буде збудоване нове сховище для ядерних відходів, яке планують експлуатувати впродовж 50 років
Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.
"Федеральний регулятор схвалив побудову суперечивого сховища радіоактивних відходів поблизу ріки Оттави, вище за течію від міст Оттава та Монреаль", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що сховище буде розташоване у місті Діп Рівер у провінції Онтаріо приблизно за 180 км від столиці Канади й в 1 км від берега ріки.
Планується, що в сховищі зберігатимуться низькорадіоактивні відходи, у тому числі забруднений ґрунт й будівельні матеріали, захисний одяг та ганчірки, а також сміття з університетів та лікарень.
Очікується, що на будівництво сховища знадобиться три роки, після чого його використовуватимуть 50 років. Потім розпочнеться 30-річна фаза закриття й 300-річний період зберігання.
CBC News зауважує, що проти цього проєкту виступають майже всі корінні народи, які проживають у регіоні, вказуючи на його небезпеку для навколишнього середовища.
Поки незрозуміло, коли розпочнеться будівництво, але в будь-якому разі після його завершення для уведення сховища в експлуатацію доведеться отримати повторне схвалення Канадського комітету із ядерної безпеки.
Сховище має бути збудовано неподалік від нині закритого дослідницького центру Чалк Рівер, у якому в 1945 році було споруджено перший у світі ядерний реактор за межами США. Цей центр відіграв важливу роль у Мангеттенському проєкті, в рамках якого було розроблено ядерну зброю.
- 2 грудня 2023 року на кліматичному саміті ООН COP28 у Дубаї 22 країни підписали декларацію, якою домовились потроїти потужності ядерної енергетики до 2050 року, бо її відродження має вирішальне значення для скорочення викидів вуглецю майже до нуля в найближчі десятиліття.
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