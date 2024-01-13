У Канаді поблизу столиці збудують сховище ядерних відходів: корінні народи проти

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

"Федеральний регулятор схвалив побудову суперечивого сховища радіоактивних відходів поблизу ріки Оттави, вище за течію від міст Оттава та Монреаль", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що сховище буде розташоване у місті Діп Рівер у провінції Онтаріо приблизно за 180 км від столиці Канади й в 1 км від берега ріки.

Планується, що в сховищі зберігатимуться низькорадіоактивні відходи, у тому числі забруднений ґрунт й будівельні матеріали, захисний одяг та ганчірки, а також сміття з університетів та лікарень.

Очікується, що на будівництво сховища знадобиться три роки, після чого його використовуватимуть 50 років. Потім розпочнеться 30-річна фаза закриття й 300-річний період зберігання.

CBC News зауважує, що проти цього проєкту виступають майже всі корінні народи, які проживають у регіоні, вказуючи на його небезпеку для навколишнього середовища.

Поки незрозуміло, коли розпочнеться будівництво, але в будь-якому разі після його завершення для уведення сховища в експлуатацію доведеться отримати повторне схвалення Канадського комітету із ядерної безпеки.

Сховище має бути збудовано неподалік від нині закритого дослідницького центру Чалк Рівер, у якому в 1945 році було споруджено перший у світі ядерний реактор за межами США. Цей центр відіграв важливу роль у Мангеттенському проєкті, в рамках якого було розроблено ядерну зброю.