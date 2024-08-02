Україна повернула тіла 250 загиблих захисників

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що загиблих бійців ЗСУ передали з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території РФ.

"Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", - йдеться у повідомленні.