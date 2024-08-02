Україна повернула тіла 250 загиблих захисників
У п'ятницю, 2 серпня, Україні вдалося повернути тіла 250 полеглих військових Сил оборони
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що загиблих бійців ЗСУ передали з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території РФ.
"Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", - йдеться у повідомленні.
- 14 червня Україні вдалося повернути 254 полеглих військових Сил оборони.
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