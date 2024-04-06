УПЛ: розклад матчів і трансляцій 23-го туру
У суботу, 6 квітня, стартує 23-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.
Українська Прем'єр-ліга
23-й тур
6 квітня
15:30 "Верес" - "Оболонь"
7 квітня
13:00 "Чорноморець" - "Олександрія"
15:30 "Колос" - "Металіст 1925"
18:00 "Шахтар" - "Рух"
8 квітня
13:00 "Минай" - "Полісся"
15:30 "Динамо" - ЛНЗ (2+2)
18:00 "Кривбас" - "Ворскла"
9 квітня
13:00 "Дніпро-1" - "Зоря" (Уніан)
УПЛ: ситуація перед 23-м туром
У четвер, 4 квітня, "Динамо" перемогло "Зорю" 3:0 в перенесеному матчі, набрало 44 очка та вийшло на третю позицію у Прем'єр-лізі. Очолюють турнірну таблицю із 46 пунктами "Шахтар" та "Кривбас", який зіграв на 2 матчі більше за донеччан та киян.
"Дніпро-1" (42 бали) та "Рух" (39) закріпились на четвертій і п'ятій позиції відповідно. Слідом йдуть "Полісся" (33) та "Ворскла" (29).
У зоні вильоту йде "Минай" (14 очок) і "Металіст 1925" (16), а в зоні стикових матчів "Верес" (16) і "Оболонь" (18).
Фото: УПЛ
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