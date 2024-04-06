УПЛ: розклад матчів і трансляцій 23-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.

Українська Прем'єр-ліга

23-й тур

6 квітня

15:30 "Верес" - "Оболонь"

7 квітня

13:00 "Чорноморець" - "Олександрія"

15:30 "Колос" - "Металіст 1925"

18:00 "Шахтар" - "Рух"

8 квітня

13:00 "Минай" - "Полісся"

15:30 "Динамо" - ЛНЗ (2+2)

18:00 "Кривбас" - "Ворскла"

9 квітня

13:00 "Дніпро-1" - "Зоря" (Уніан)

УПЛ: ситуація перед 23-м туром

У четвер, 4 квітня, "Динамо" перемогло "Зорю" 3:0 в перенесеному матчі, набрало 44 очка та вийшло на третю позицію у Прем'єр-лізі. Очолюють турнірну таблицю із 46 пунктами "Шахтар" та "Кривбас", який зіграв на 2 матчі більше за донеччан та киян.

"Дніпро-1" (42 бали) та "Рух" (39) закріпились на четвертій і п'ятій позиції відповідно. Слідом йдуть "Полісся" (33) та "Ворскла" (29).

У зоні вильоту йде "Минай" (14 очок) і "Металіст 1925" (16), а в зоні стикових матчів "Верес" (16) і "Оболонь" (18).

Фото: УПЛ