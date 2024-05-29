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В Києві презентували документальний фільм Еспресо "10 років війни"

29 травня, 2024 середа
19:15
Кіно Презентація фільму 10 років війни

27 травня відбувся допрем'єрний показ документального фільму "10 років війни", створеного телеканалом Еспресо за підтримки Internews Network та Посольства США в Україні. Героями фільму стали Роман Ратушний, Світлана Поваляєва, Тайра, Тетяна Чорновол

Зміст

Долі героїв переплелися з ключовими моментами новітньої історії України, від перших акцій Революції Гідності до активної фази повномасштабного російського вторгнення. Фільм досліджує феномен українського спротиву та як герої - громадський активіст Роман Ратушний, його мати, поетка і активістка Світлана Поваляєва, політикиня та журналістка Тетяна Чорновол, парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) - зреагували на майдан і війну та як змінилось їх життя на тлі історичних подій. 

Про ідею та мету фільму на сцені столичного кінотеатру “Оскар” розповіла команда проєкту та партнери, які долучились до його створення.

“Ідея створити фільм “10 років війни” народилася майже рік тому, влітку 2023 року: ми з командою розмірковували, який проєкт зробити до 10-річчя Еспресо і вирішили зняти документальний фільм. Адже історія Еспресо тісно повʼязана з історією країни: ми народилися в перші дні Революції Гідності. І ці останні 10 років стали водночас найскладнішими та найважливішими в новітній історії України”, - розповіла генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

"Цей фільм насправді і про нас. Ми не просто фіксуємо події, ми їх переживаємо, ми в них живемо... Із цим фільмом ми розраховуємо, перш за все, на міжнародну аудиторію, щоб показати їм, що насправді відбувається в Україні", - прокоментувала Катерина Єрмолович, директорка телеканалу Еспресо.

На тому, що головна ідея фільму - зробити Україну і нашу війну зрозумілою іноземцям, наголосив і засновник телеканалу Еспресо Микола Княжицький. За його словами, для цього передбачена широка дистрибуція фільму за кордоном. 

Режисером і сценаристом фільму став Олег Гаренчар, який живе і працює в США.  В його доробку низка історичних документальних фільмів для ВВС, художні фільми, відзнаки міжнародних кінофестивалів. Гаренчар давно пов'язаний  і з Україною: він співпрацював з телеканалом Еспресо від перших днів його створення.

“Мета нашого фільму - нагадати всім у світі про те, що відбувається в Україні, і продовжувати працювати до тих пір, поки це не закінчиться, поки Україна не повернеться до своїх первинних кордонів і люди України не зможуть жити в мирі”, - прокоментував режисер. І висловив прагнення за допомогою фільму об'єднати міжнародне ком'юніті для підтримки України.

Створення фільму підтримало Посольство США в Україні. “Повномасштабне вторгнення - це не просто прагнення знищити інфраструктуру та економіку, воно намагається стерти багату історію та унікальну культуру України, знищити вас як народ та державу. Ми разом віддаємо шану незламності духу України. США пишаються тим, що могли підтримати виробництво цього важливого фільму, тому що історія України має бути розказана”, - прокоментувала представниця прес-офісу Посольства США в Україні Меган Тетрік. 

А Джилліан МакКормак, директорка Інтерньюз в Україні, зазначила, що світ не повинен забувати про те, що відбувається, і Україна має отримати стільки допомоги, скільки їй потрібно для перемоги. 

“Жертви за 10 років були такими великими і такими болісними, що дуже важливо, щоб вони не були марними. Люди, які показані у фільмі, надихають і мотивують не просто перемогти, а й переконатися, що після перемоги суспільство буде гідне людей, які поклали за неї життя”, - зазначила Джилліан МакКормак.

Журналіст і публіцист Віталій Портников підкреслив, що однією з найбільших проблем нашої бездержавності до 1991 року було те, що українці дивилися на світ очима Росії, а світ дивився на Україну російськими очима, тому з того часу головним нас є змінювати цю ситуацію. 

"Наша задача - зробити так, щоб наші особисті переживання стали особистими переживаннями людей в тому світі, який допомагає нам боротися. І головне, що маємо говорити людям в цивілізованому світі: наші друзі, наші колеги, наші особисті переживання і переконання варті того, щоби їх захищати", - резюмував Віталій Портников.

Фільм "10 років війни" покажуть як в Україні, так і за кордоном. Згодом його також можна буде подивитися в ефірі телеканалу Еспресо.

Теги:
Новини
Суспільство
українське кіно
Еспресо.TV
Тетяна Чорновіл
Війна з Росією
еспресо
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