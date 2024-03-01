"В Україні присутні кадрові британські та французькі офіцери": російські фейки і маніпуляції за 1 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 березня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речник кремля Дмитро Пєсков сказав: "Заяви із Заходу щодо можливості зіткнення НАТО з РФ показують, що Альянс де-факто вважає Україну своєю територією".

Маніпуляція: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "В Україні присутні не лише іноземні найманці, а й кадрові офіцери, серед яких британці та французи".

Дезінформація: Представник МЗС РФ Бірічевський заявив: "Україна втратила свій суверенітет не зараз, а 10 років тому – у 2014 році – внаслідок державного перевороту, спонсорованого й організованого США та ЄС".