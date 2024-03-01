"В Україні присутні кадрові британські та французькі офіцери": російські фейки і маніпуляції за 1 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 1 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 березня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Речник кремля Дмитро Пєсков сказав: "Заяви із Заходу щодо можливості зіткнення НАТО з РФ показують, що Альянс де-факто вважає Україну своєю територією".
Маніпуляція: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "В Україні присутні не лише іноземні найманці, а й кадрові офіцери, серед яких британці та французи".
Дезінформація: Представник МЗС РФ Бірічевський заявив: "Україна втратила свій суверенітет не зараз, а 10 років тому – у 2014 році – внаслідок державного перевороту, спонсорованого й організованого США та ЄС".
- 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що західні країни спровокували конфлікти у низці країн та самі обирають цілі, які треба уразити.
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