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Головна Світ "В Україні присутні кадрові британські та французькі офіцери": російські фейки і маніпуляції за 1 березня

"В Україні присутні кадрові британські та французькі офіцери": російські фейки і маніпуляції за 1 березня

1 березня, 2024 п'ятниця
23:59
Світ Путін і Лавров

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 1 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 березня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речник кремля Дмитро Пєсков сказав: "Заяви із Заходу щодо можливості зіткнення НАТО з РФ показують, що Альянс де-факто вважає Україну своєю територією".

Маніпуляція: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "В Україні присутні не лише іноземні найманці, а й кадрові офіцери, серед яких британці та французи".

Дезінформація: Представник МЗС РФ Бірічевський заявив: "Україна втратила свій суверенітет не зараз, а 10 років тому – у 2014 році – внаслідок державного перевороту, спонсорованого й організованого США та ЄС".

  • 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що західні країни спровокували конфлікти у низці країн та самі обирають цілі, які треба уразити.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Франція
Сергій Лавров
Дмитро Пєсков
Війна з Росією
фейк
Військові новини
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ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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