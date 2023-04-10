Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

"Я не думаю, що реалістично очікувати, що Китай стане повністю на наш бік, на бік цивілізованого світу. Для західних країн головне - зацементувати нейтральність Китаю. Нейтральний Китай набагато більш корисний, навіть у сенсі певного посередництва", - зазначив він.

На думку Єльченка, Китай - один із світових лідерів, поважна, серйозна країна і від її позиції дуже багато залежить.

"Нейтральність Китаю - це той реалізм, на який треба пристати і працювати, щоб він далі залишався на такій позиції. КНР з одного боку залежить від російських природних ресурсів, а з іншого - від обсягів торгівлі з західним світом. Китай ніколи не піде на відкриту конфронтацію із Заходом через економічну залежність - йому потрібно кудись продавати товари. Без цього економіка точно зачахне. З іншого боку, щоб їх виробляти - Китаю потрібні дешеві енергоносії з РФ. Тому він також ніколи не піде на явну конфронтацію з РФ. Саме тому, я вважаю, що нейтральна позиція найбільш реальна та найбільш приваблива для всіх полюсів цього конфлікту", - підсумував дипломат.