Незважаючи на мораторій: МКІП заявило про загрозу для ще одного історичного будинку у Києві

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики у Facebook.

"Будівельники загнали техніку у двір будинку на Тургенєвській, 22 (будинок Маліна). Цей дім не має статусу пам'ятки, але знаходиться в історичному ареалі, і є важливим елементом зовнішнього вигляду усього кварталу. Як і у випадку з садибою Барбана, будівельники заганяють техніку проти ночі", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що фахівці міністерства з охорони спадщини готові надати КМДА усю необхідну консультативну допомогу заради порятунку будинку.



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"Це те, про що днями попереджав МКІП: прийнятий мораторій на ремонт та реконструкцію будівель ХІХ-ХХ століття не може бути ефективним механізмом протидії варварської забудови столиці.

Діяти треба комплексно. Тому вкотре закликаємо КМДА не грати з долею історичного Києва і затвердити нарешті історико-архітектурний опорний план", - заявили у відомстві.

21 липня в Києві почали розбирати садибу XIX століття будинок Маліна. Навпроти вже знесли ще одну будівлю і під загрозою опинився сусідній будинок Рутковського.

У 2017 році на сусідній ділянці побудували 11-поверховий клубний будинок Тургенєв. У 2019 на ділянці навпроти знесли будинок, побудований в 1902 році, там планують побудувати восьмиповерховий будинок. А сусідній будинок Рутковського на Тургенєвській, 19, 1901 року будівництва, в квітні опинився під загрозою знесення. Міська влада запевняє, що будівля реставруватимуть.



