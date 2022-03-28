Нікому не вдасться сховати український інтерес, нікому не дамо забути про наші міста, - Зеленський

Про це він сказав у відеозверненні.



"Тиждень планується дуже насичений з дипломатичної точки зору. Нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або бюрократичних лазівках. Нікому не дамо забути про наші міста, про Маріуполь та інші українські міста, які російські війська просто знищують", - зауважив Зеленський.



Він додав, що все більше людей у світі на боці України, на боці добра у цій битві зі злом.



"Якщо політики десь не вміють йти за людьми - ми їх навчимо. Це основа демократії та нашого національного характеру", - підсумував він.

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