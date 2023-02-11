Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що німецька держкомісія з питань поховань (Volksbund) оголосила, що країна відмовилась від перепоховання понад 200 своїх військових, які під час Першої світової війни загинули в обвалі тунелю на північному сході Франції. За згодою французької сторони, місце перетворять на меморіал.

Відомо, що понад 200 німецьких військових загинули під завалами тунелю Вінтерберг у травні 1917 року під час жорстоких боїв довкола Шмен де Дам, північніше Реймса. Так званий тунель Вінтерберга - велика інженерна споруда довжиною 300 м і на глибині близько 20 м, вигадана німецьким командуванням для того, аби війська мали безпечне сполучення між "нулем" і найближчим тилом і менше потерпали від артилерії противника.

Французька сторона змогла виявити точні координати входу до тунелю і поцілити туди артилерією. Вхід завалило, а розташовані глибше боєприпаси почали вибухати, при цьому ділянку і далі накривали артилерійським вогнем. З понад 200 людей, які на той час були у тунелі, вибратися живими вдалось лише трьом.

Як пояснила речниця Volksbund, дістатися до останків в умовах місцевих ґрунтів виявилося дуже складно, на додачу, залишається ризик через нерозірвані боєприпаси. Пошукова команда здійснила кілька спроб відкрити тунель і просунулася на понад 60 метрів, але у тій зоні решток загиблих не виявили.