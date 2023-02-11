Німеччина відмовилась від ексгумації своїх 200 військових, які загинули в тунелі у Франції 115 років тому, - ЗМІ
Німеччина вирішила відмовитися від ексгумації та перепоховання понад 200 своїх військових, які під час Першої світової війни загинули в обвалі тунелю на північному сході Франції
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що німецька держкомісія з питань поховань (Volksbund) оголосила, що країна відмовилась від перепоховання понад 200 своїх військових, які під час Першої світової війни загинули в обвалі тунелю на північному сході Франції. За згодою французької сторони, місце перетворять на меморіал.
Відомо, що понад 200 німецьких військових загинули під завалами тунелю Вінтерберг у травні 1917 року під час жорстоких боїв довкола Шмен де Дам, північніше Реймса. Так званий тунель Вінтерберга - велика інженерна споруда довжиною 300 м і на глибині близько 20 м, вигадана німецьким командуванням для того, аби війська мали безпечне сполучення між "нулем" і найближчим тилом і менше потерпали від артилерії противника.
Французька сторона змогла виявити точні координати входу до тунелю і поцілити туди артилерією. Вхід завалило, а розташовані глибше боєприпаси почали вибухати, при цьому ділянку і далі накривали артилерійським вогнем. З понад 200 людей, які на той час були у тунелі, вибратися живими вдалось лише трьом.
Як пояснила речниця Volksbund, дістатися до останків в умовах місцевих ґрунтів виявилося дуже складно, на додачу, залишається ризик через нерозірвані боєприпаси. Пошукова команда здійснила кілька спроб відкрити тунель і просунулася на понад 60 метрів, але у тій зоні решток загиблих не виявили.
- 21 січня 2022 року на півночі Німеччини під час підготовки до промислового будівництва на кладовищі часів Другої світової війни були знайдені й ідентифіковані останки солдатів з України, яких вважали зниклими безвісти. Місцевим це місце поховання радянських військовополонених і примусових робітників було відоме як "Російське кладовище". Українські дипломати разом із місцевими активістами звернулися до місцевої влади та наполягли на важливості для України дослідження цього місця й гідного вшанування всіх жертв.
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