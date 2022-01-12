Німеччина заявила, що вступ України до НАТО зараз не розглядається
На сьогоднішній день вступ України до НАТО не розглядається
Про це на брифінгу заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт.
"Основні принципи міжнародного права як і раніше діють і не підлягають обговоренню, і ці основні принципи передбачають, що кожна країна має право самостійно вирішувати, до якого союзу їй належати... Але хочу ясно вказати, що зараз вступ України в НАТО не обговорюється", - зазначив він.
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