Німеччина заявила, що вступ України до НАТО зараз не розглядається

Про це на брифінгу заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт.



"Основні принципи міжнародного права як і раніше діють і не підлягають обговоренню, і ці основні принципи передбачають, що кожна країна має право самостійно вирішувати, до якого союзу їй належати... Але хочу ясно вказати, що зараз вступ України в НАТО не обговорюється", - зазначив він.



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