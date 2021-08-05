Німецька партія "Зелених" потрапила в гендерний скандал: прибрала всіх чоловіків зі спільного фото кандидатів

Про це розповідає Die Welt, передає "Європейська правда".



4 серпня місцевий осередок партії "Зелених" в берлінському районі Мітте оприлюднив у Twitter фото з кандидатами-жінками з підписом, який висміює світлини конкуруючого правоцентристського блоку "Християнських демократів".



"У той час, як на групових фото Союзу знову скупчуються старі чоловіки…", - йшлося у підписі до публікації.



Пікантності фото додає те, що на ньому серед кандидаток стоїть глава партії "Зелених" та водночас претендент на крісло канцлера Анналена Бербок (права у першому ряду на фото внизу).







Пізніше з'ясувалося, що в світлини зрізали краї, де стояли троє чоловіків-кандидатів. Це зробили з метою залишити лише 6 жінок-кандидатів.

"Зелені" називають себе феміністичною партією і дотримуються правила, згідно з яким жінки повинні бути на першому місці у виборчих списках.

Троє чоловіків-кандидатів, яких вирізали з фото, є представниками нацменшин. "Зелені" у своїй виборчій програмі обіцяють створити міністерство імміграції та ввести квоту для мігрантів у владі.







"Вирізаний" з фото кандидат, Тайлан Курт, відмовився від критики партії.

"Я чоловік, і саме тому я хочу, щоб в майбутньому Німеччиною і надалі керувала жінка. Тому що Бербок краща за двох інших хлопців (кандидатів від блоку Меркель ХДС/ХСС Арміна Лашета і соціал-демократів Олафа Шольца. – ред.) і тому що має бути природно, що половина влади належить жінкам", - заявив він.

Після критики в Twitter "Зелені" обмежили функцію коментарів. Вони заявляють, що "цей твіт був покликаний підкреслити, як вчора ці люди стояли поруч один з одним".



"За цим справді було приємно спостерігати. З редагуванням їх краще розпізнати. Нікого не хотіли ховати. Твіт просто не про тих, хто їх оточує", - йдеться в заяві партії.