Німецька зброя прибуде в Україну 28 лютого, - міністерка оборони ФРН
Озброєння, яке Німеччина надасть Україні для захисту від російської агресії, прибуде на місце 28 лютого вже ближчим часом
Про це міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт сказала радіо Deutschlandfunk.
"Зброя вже в дорозі, і мова йде не про дні, а про години", - заявила вона.
Міністерка назвала важливою підтримку Україну в її опорі російському вторгненню.
Ламбрехт також привітала оголошене напередодні збільшення фінансування на оборону країни на €100 млрд. За її словами, Бундесвер (збройні сили Федеративної Республіки Німеччини - ред.) за останні роки був "знекровлений".
- Нагадаємо, 26 лютого Німеччина дозволила експорт свого озброєння в Україну, а саме 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 Stinger.
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