Німецька зброя прибуде в Україну 28 лютого, - міністерка оборони ФРН

Про це міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт сказала радіо Deutschlandfunk.



"Зброя вже в дорозі, і мова йде не про дні, а про години", - заявила вона.



Міністерка назвала важливою підтримку Україну в її опорі російському вторгненню.



Ламбрехт також привітала оголошене напередодні збільшення фінансування на оборону країни на €100 млрд. За її словами, Бундесвер (збройні сили Федеративної Республіки Німеччини - ред.) за останні роки був "знекровлений".

Нагадаємо, 26 лютого Німеччина дозволила експорт свого озброєння в Україну, а саме 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 Stinger.