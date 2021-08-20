НКРЕКП підвищила розмір компенсації за відсутність електрики понад добу: як отримати

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.



Згідно з повідомленням, регулятор встановив компенсацію за відсутність однієї фази протягом більше 24 годин для споживачів, приєднаних до електромереж по трифазній схемі електроживлення і посилив з 1 січня 2022 року стандарту щодо тривалості аварійних перерв з 24 до 22 годин.



НКРЕКП також встановила гарантовані стандарти щодо тривалості планових перерв в електропостачанні із попередженням споживачів. Допустима тривалість планових перерв в електропостачанні скоротиться з 24 годин до не більше 12 гдин у незимові місяці та 6 годин - у зимові. Для значних за обсягом виконання планових робіт тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати 24 години у незимові та 8 годин у зимові місяці.



Регулятор також збільшив суми компенсацій для окремих стандартів.



"Прийняття зазначеної постанови підвищить загальний рівень якості електропостачання для споживачів, зокрема зменшить тривалість переривань в електропостачанні", - зазначили у пресслужбі.



У відомстві пояснили, що відповідно до запровадженого з 1 липня стандарту щодо частоти перерв в електропостачанні, кожен споживач, у якого в попередні 12 календарних місяців кількість перерв в електропостачанні перевищувала допустимий стандарт - має право на отримання компенсації. Розмір компенсації для побутового споживача становить 200 грн, для непобутового - 600 грн та 50 грн за кожну перерву понад встановлений стандарт.



Таким чином, зазначили у пресслужбі, споживачі у разі частих перерв в електропостачанні можуть звертатися до операторів систем розподілу, з якими укладено договір про надання послуг з розподілу електричної енергії, із заявою щодо надання компенсацій за недотримання гарантованого стандарту стосовно кількості перерв в електропостачанні протягом 12 календарних місяців у точці розподілу споживача тривалістю понад одну годину.



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