Інфіковані культурою: новий документальний фільм про деколонізацію в ефірі Еспресо у суботу

Фільм “Інфіковані культурою. Україна в пошуках протиотрути від імперського спадку” на телеканалі Еспресо у суботу, 11 травня о 22.00, повтор у неділю, 12 травня, о 7.00.

Російська культура нав'язувалася нам як культура “вищої нації”. Для того, щоб зрозуміти, що українці - нація другого сорту, яка не має таких культурних здобутків. Москва витрачала і продовжує витрачати великі кошти і ресурси на проведення масштабної культурної спецоперації. Ставка - на м’яку силу, але за культурною експансією неминуче йдуть танки.

Поети, письменники, композитори, співаки - це державний інструмент з колонізації. Саме це об'єднує Пушкіна, Чайковського, Булгакова, Кіркорова і Баскова.

У фільмі - історики, соціологи, політики, музиканти, продюсери і книговидавці розмірковують, якими методами насаджувався “русскій мір”: від історії про загадкове вбивство українського мільйонера Алчевського та протистояння Пушкіна і Шевченка у 19 столітті до заміщення українського шоубізнесу російською музикою і витискання всього українського з телебачення і радіо на межі 2000-х.

Про те, як все це відбувалось протягом століть, розповідають автор фільму Олег Манчура, а також Андрій Бондар, Віталій Портников, Микола Княжицький, Олександр Ягольник та інші запрошені експерти.

Прем'єра фільму відбулась 7 травня на YouTube-каналі Миколи Княжицького.