Новий сплеск коронавірусу: в Україні за добу заразилося 1 732 людей, померло 38

Такими є офіційні дані Мінохорониздоров'я України, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 616 осіб;

летальних випадків - 38;

одужало - 763 особи.



За добу протестовано:



методом ПЛР - 27 444 особи,

методом ІФА - 8 462 особи,

експрес-тестами - 20 019 осіб.



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За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 273 558 осіб;

одужало – 2 200 763 особи;

летальних випадків – 53 432;

проведено ПЛР-тестувань – 11 800 769.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.







Слід наголосити, що з середини літа в Україні знову спостерігається зростання кількості заражень коронавірусом.





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