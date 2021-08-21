Новий сплеск коронавірусу: в Україні за добу заразилося 1 732 людей, померло 38
За добу 20 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 732 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 32)
Такими є офіційні дані Мінохорониздоров'я України, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 616 осіб;
летальних випадків - 38;
одужало - 763 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР - 27 444 особи,
методом ІФА - 8 462 особи,
експрес-тестами - 20 019 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 273 558 осіб;
одужало – 2 200 763 особи;
летальних випадків – 53 432;
проведено ПЛР-тестувань – 11 800 769.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.
Слід наголосити, що з середини літа в Україні знову спостерігається зростання кількості заражень коронавірусом.
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