ОАСК відкрив провадження за позовом російського репера Моргенштерна до СБУ

Про це повідомила пресслужба суду.

"Позовна заява та додані матеріали відповідають вимогам. Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи", - йдеться у повідомленні.

Репер просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці.

Також він вимагає скасувати наказ Міністерства культури та інформполітики про оновлення переліку.

Російського реп-виконавця Алішера Валєєва (псевдонім "Моргенштерн") включили до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України

До ОАСК надійшов позов російського репера Моргенштерна, у якому він просить вилучили його з "чорного списку".

У Службі безпеки України відреагували на позов російського репера Алішера Моргенштерна та заявили, що готові захищати свою позицію в суді.