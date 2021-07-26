Обіцяла диплом за $1,5 тис.: СБУ викрила радницю ректора столичного вишу

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Правоохоронці затримали посадовицю у Києві під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.



За даними слідства, посадовиця налагодили корупційний механізм одержання грошей від здобувачів вищої освіти. За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у поновленні у виші і одержанні випускних дипломів поза встановленими вимогами навчальної програми.



Вартість «послуг» стартувала від 1,5 тис. доларів.



Співробітники СБУ задокументували декілька фактів передачі неправомірної вигоди.



Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.



Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації протиправної діяльності.

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