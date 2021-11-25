Обіцяли спрощений перетин кордонів та інші привілеї: у Києві затримали шахраїв, які продавали "посвідчення" неіснуючої "місії ОБСЄ"

Про це повідомляє пресцентрі СБУ.



Фальшиві документи шахраї продавали у томи числі вихідцям із країн з підвищеним рівнем терористичної загрози, зокреам держав Близького Сходу. "Клієнтам" обіцяли, що "посвідчення" можна буде використовувати для уникнення перевірок на кордоні й митниці.



За даними слідства, "послугами" зловмисників скористалися сотні людей, які планували незаконно перетинати кордони різних країн.



"Документи" шахраї продавали по 1500 євро.



Учасниками "схеми" були кілька киян, які зареєстрували дві громадські організації та створили "відомчий" сайт для здійснення оборудки. Одного з організаторів затримали під час передачі фальшивого документа.



Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, чорнові записи з доказами незаконних дій, підроблені посвідчення та печатки "громадських організацій".



Поліція відкрила провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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