Про це в ефірі Еспресо заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

"Весь світ розуміє, що РФ ніколи більше в перспективі декількох десятиріч не буде надійним постачальником енергоресурсів на світовий ринок. Вони намагалися використовувати енергоресурси як гармату, але зараз ця гармата розвернута на них і там уже лежить це ядро, яке називається ціновим обмеженням на нафту. Як тільки буде прийнято повне рішення - це ядро летить на них і одразу мінус 15% щонайменше до їхньої дохідної частини державного бюджету.", - розповів він.

Читайте також: США назвали дату набуття чинності стелі цін на російську нафту