Обмеження ціни на нафту з РФ - це щонайменше мінус 15% доходу в бюджеті окупанта, - радник Зеленського Устенко
Цінове обмеження на російську нафту може знизити дохідну частину щонайменше на 15%, а Росія перестала бути надійним постачальником енергоресурсів
Про це в ефірі Еспресо заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.
"Весь світ розуміє, що РФ ніколи більше в перспективі декількох десятиріч не буде надійним постачальником енергоресурсів на світовий ринок. Вони намагалися використовувати енергоресурси як гармату, але зараз ця гармата розвернута на них і там уже лежить це ядро, яке називається ціновим обмеженням на нафту. Як тільки буде прийнято повне рішення - це ядро летить на них і одразу мінус 15% щонайменше до їхньої дохідної частини державного бюджету.", - розповів він.
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