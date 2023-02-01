Про це і не тільки світові ЗМІ писали 31 січня:

The New York Times:

Поки західні союзники посилають важку зброю Україні, аби вона могла повернути окуповані території, сили Москви посилюють наступ уздовж Східного фронту, пише американське видання. Президент Володимир Зеленський назвав це початком нового російського наступу. Як зауважується, обидві сторони готувалися до більш важких наземних боїв протягом кількох місяців, причому очікується, що Москва продовжить наполягати на своїй меті захопити весь регіон Донбасу на Сході України, а Київ має на меті повністю витіснити російські війська з країни.

Через посилення бойових дій на Сході Бахмут став майже безлюдним, за винятком військових. Зазначається, що дороги на контрольованих Україною територіях здебільшого порожні, рухаються хіба що танки, бронетранспортери і величезні вантажівки,що перевозять боєприпаси.

Журналісти також цитують Зеленського, який напередодні сказав, що незабаром зробить додаткові зміни у своєму уряді. Йдеться про десятки обшуків у середу по всій країні у зв'язку з корупцією. За словами президента, він готується до зустрічі з офіційними особами ЄС у п'ятницю, 3 лютого, де обговорюватимуть запит України на приєднання до блоку.

NYT каже, що Україна повторює запал, який вона використовувала, щоб отримати важкі танки та іншу зброю від союзників, у кампанії з блокування російських і білоруських спортсменів від участі в літніх Олімпійських іграх 2024 року.

Зауважується, що Південна Корея, яка вважається великим експортером зброї, все ще сидить осторонь війни в Україні. Це підкреслила нещодавня заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, де він закликав Південну Корею розглянути питання про надання зброї Україні.

Також медіа повідомляє, що Франція поставить Україні 12 додаткових гаубиць "Цезар" і активізує зусилля з навчання українських солдатів, про що напередодні оголосив міністр оборони Франції. Очевидним є значне збільшення військової допомоги від країни, яка нещодавно демонструвала небажання розлучатися з більшою частиною передової артилерії.

З посиланням на звіт Human Rights Watch йдеться про те, що торік українські військові застосували тисячі протипіхотних мін в бою в Ізюмі та навколо нього, імовірно, порушуючи міжнародний договір, який забороняє їх використання.

Водночас США стверджують, що Росія не дотримується останнього договору двох країн про контроль над ядерними озброєннями. Це ставить під загрозу джерело стабільності в їхніх відносинах.

The Washington Post:

Видання пропонує аналітичну статтю, чому Захід має змінити курс щодо України. Оскільки українські вимоги щодо зброї можуть зосереджуватися на винищувачах, є припущення, що нинішня позиція Заходу щодо України може поставити Сполучені Штати на шлях відкритого конфлікту, який може ескалувати навіть небезпечніше. Журналісти зазначають, що після вторгнення Росії в Україну минулого року Київ вимагав отримати більше зброї. Захід, у свою чергу, погоджувався на їхні запити майже на кожному етапі, надаючи зброю, починаючи від безпілотників і пускових установок HIMARS до бойових танків. Але нещодавній звіт впливової Rand Corp радить західним державам наполягати на дипломатичному розв’язанні конфлікту, а не продовжувати озброювати Україну та дозволяти продовжувати війну.

Йдеться і про те, що Україна анонсувала новий раунд антикорупційних заходів напередодні саміту ЄС. Медіа пише, що резонансні обшуки, звільнення та розслідування в середу напередодні саміту ЄС, який, здається, є другим раундом поточної кампанії президента Володимира Зеленського з боротьби з корупцією, яка може підірвати підтримку його країна.

Відмова президента Джо Байдена надавати винищувачі F-16 зустріла скептицизм у Пентагоні. Деякі посадовці, посилаючись на схему відмови адміністрації після відхилення інших прохань Києва, передбачають остаточне схвалення або сценарій, за яким американські союзники нададуть літак з дозволу адміністрації.

The Guardian:

Британське медіа аналізує, чим особливі винищувачі F-16 та як вони допоможуть Україні. При тому зауважуючи, що думає наразі про це Захід, зокрема, Німеччина вважає постачання винищувачів в Україну занадто далеким кроком для Заходу.

Великобританія виключає можливість повторного відправлення британських винищувачів в Україну. Поки Борис Джонсон посилює тиск на західних лідерів, щоб вони постачали Україні винищувачі, та закликав партнерів не зосереджуватися на Путіну, Даунінг-стріт продовжує виключати надання Києву британських літаків. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Сполучене Королівство не прийняло "твердого рішення" не відправляти свої винищувачі в Україну, але не вважає, що це "на даний момент" "правильний підхід".

Також пропонується репортаж як українські військові охороняють кордони на Сумщині та "пошепки" чекають чергового штурму Сум російськими військами. Автор статті пише, що зіткнувшись із випадковою хуртовиною обстрілів, солдати на передовій задаються питанням, чи збирається Росія мати другий провал у захопленні північно-східного регіону.

Норвегія закликала посилити підтримку України. Норвезькі активісти та світила кажуть, що Осло має зробити більше після отримання мільярдів додаткових доходів від нафти та газу.

Голову податкової в Києві звинувачують у багатомільйонних махінаціях. Британські журналісти зауважують, що звинувачення виникли після обшуку одного з чотирьох будинків неназваної жінки в рамках антикорупційної кампанії Володимира Зеленського.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг попередив, що зростаючі відносини Росії та Китаю становлять загрозу не лише для Азії, а й для Європи.

Іспанія спочатку надішле в Україну від чотирьох до шести танків Leopard 2. А Італія об’єднає зусилля з Францією в постачанні протиповітряної оборони Україні. Разом з тим, США готують пакет військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів для України, який, як очікується, вперше включатиме ракети більшої дальності, а також інші боєприпаси та зброю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він готовий виступити посередником між Росією та Україною, якщо цього попросять обидві ворогуючі країни та США.

Politico:

Видання аналізує, що найвищі лідери ЄС відвідають Україну цього тижня, але вони не обіцяють, що зруйнована війною країна може приєднатися до блоку найближчим часом. Оскільки Україна "холодно сприйме швидкий вступ в ЄС".

У статті "Дрес-код для поїздки в Україну" йдеться про те, що у той час як потяг із посадовцями ЄС готується прямувати до України, у внутрішній записці про планування було чітко зазначено: одяг може передати повідомлення. Це правда, яку політики не бажають визнавати: їхня робота часто пов’язана з фотографіями та символікою, ніж із справжньою політикою, зазначають журналісти.

На думку колишнього президента Франції Франсуа Олланда, Путін не божевільний, він просто "радикально раціональний", який робить ставку на те, що західні країни втомляться підтримувати Україну і домовляться про припинення конфлікту шляхом переговорів, яке буде вигідним для Росії. Політик також попереджає, що Туреччина і Китай прагнутимуть виступити посередниками у війні з Україною.

Медіа також пише, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче, щоб Україна здалася. Поки українські прапори майорять над європейськими столицями, а західні танки приходять на допомогу Україні, прем’єр-міністр Угорщини відкрито ставить під сумнів життєздатність України як суверенної держави. У Будапешті його уряд розвісив вулиці білбордами проти санкцій.

Позитивні сигнали Франції надходять, коли президент США Джо Байден каже "ні" відправці літаків в Україну. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що відправка французьких винищувачів в Україну "не є табу" після зустрічі у вівторок зі своїм українським колегою.

Також повідомляється, що відомого російського коментатора та критика Путіна Олександра Невзорова заочно засудили до дев'яти років ув’язнення за поширення "фейкових новин" про війну Москви проти України.

CNN:

Розповідається про українських бійців, які живуть у бункері на південний захід від Бахмута. Протягом кількох тижнів вони протистояли сотням бійців російського приватного військового підрядника Вагнера, які кидалися проти української оборони. За їх словами, боротьба з "Вагнером" – це як фільм про зомбі.

Росія готується до "максимальної ескалації" війни в Україні, можливо, вже в найближчі кілька тижнів. За словами високопосадовця української національної безпеки, секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, "це будуть визначальні місяці у війні".

Видання також пише про антикорупційні обшуки в Україні, серію яких провела українська влада, виявивши схованки готівки, а також елітні годинники та автомобілі.

Президент Росії Володимир Путін наказав своєму Міністерству оборони в першу чергу поставити захист території Росії від обстрілів з боку українських військ. Водночас зазначається, що Збройні сили України офіційно не визнають обстріл території Росії.

Видання повідомляє, що президент України Володимир Зеленський у середу заявив про необхідність посилення санкцій проти Росії, заявивши, що "держава-терорист має відчути ціну терору".

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі в середу після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Токіо пообіцяв зберегти санкції країни проти Росії через її війну в Україні та надіслати "рішуче повідомлення".

Австралія оголосила про додаткові санкції проти Ірану за постачання безпілотників до Росії для її війни проти України.

Росія посилює спільні з Білоруссю військові навчання. Міністерство оборони РБ заявило, що обидві країни проводять ще тиждень спільних військових навчань, що є останньою ознакою співпраці між сусідніми союзниками на тлі вторгнення Москви в Україну.

На думку західних чиновників, Росія навряд чи досягне стратегічного успіху в будь-якому потенційному наступі на Україну цієї весни через обмежену підтримку у співвідношенні сил, оснащенні та матеріально-технічному забезпеченні. Ці обмеження можуть не завадити РФ "спробувати почати наступ", але їхня "здатність змінити хід конфлікту на даний момент обмежена".

BBC:

Обраний президент Чехії Петр Павел заявив ВВС, що Україні слід дозволити приєднатися до НАТО, "як тільки закінчиться війна". Генерал НАТО у відставці вважає, що Україна буде "морально і практично готова" приєднатися до Західного альянсу після закінчення конфлікту.

Видання публікує статтю, у якій українські війська на передовій на Донбасі розповідають, що російські війська "вчаться щодня та змінюють свою стратегію", оскільки вони продовжують завойовувати позиції навколо міста Бахмут, яке викликає гостру боротьбу. Але солдати також наполягають на тому, що моральний дух залишається високим, незважаючи на зростаюче виснаження після майже року війни.

Повідомляється і про антикорупційні обшуки в Україні. Видання пише, що українська влада розпочала нову хвилю антикорупційних рейдів проти високопоставлених осіб, зокрема одного з найбагатших людей країни Ігоря Коломойського.

Ще в одній публікації аналізується втрати найбагатших людей в Україні, хто і скільки втратив через війну. Десятиліттями надбагаті бізнесмени України володіли величезною економічною та політичною владою у своїй країні. Однак після російського вторгнення найсумніші олігархи України втратили мільярди доходів.

Gazeta Wyborcza:

Польське медіа повідомляє, що 2,3 млрд з конфіскованого майна російського олігарха Абрамовича отримає Україна. Це буде одна з найбільших пожертв жертвам війни в історії. Британський уряд все ще чекає на схвалення Європейського Союзу. Величезна сума грошей надходить від продажу "Челсі", яка була відібрана в одного з британських олігархів, якого уряд Великобританії ідентифікував як поплічників режиму Володимира Путіна. Після російського вторгнення в Україну Роман Абрамович намагався сам позбутися лондонського клубу, але йому це не вдалося.

Йдеться також про саміт ЄС, що відбудеться 3 лютого в Україні. Лідери Європейського Союзу прибудуть до Києва у п'ятницю на 24-й саміт Україна-ЄС, але перший, де Україна є кандидатом. У столиці країни, яка бореться з російським вторгненням, дипломатам ЄС доведеться зіткнутися з великими очікуваннями українців.

Також видання каже, що відомий французький інтелектуал Бернар-Анрі Леві готує прем’єру документального фільму "Слава Україні" про російське вторгнення в Україну, де він провів більшу частину минулого року.

Журналісти розповідають історію поляка, який злився на українців, підтримував напади на біженців, а тепер хвалиться: "Польські служби дали мені доступ до секретів!". Більше читайте у тексті.

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