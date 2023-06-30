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Очільник МЗС Великої Британії закликає до розширення Радбезу ООН

30 червня, 2023 п'ятниця
06:12
Світ Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав збільшити склад Ради Безпеки ООН та нівелювати нинішній вплив Росії, адже глобальний південь заслуговує на більш потужний голос за столом лідерів світу

Про це пише The Guardian.

У своїй промові, яку Клеверлі назвав першою за 30 років, яка схвалила глобальну багатосторонню систему, він зазначив, що уважно вислухав лідерів глобального півдня і що вони відчувають, що заможні країни накопичують владу та нехтують своїми обов’язками.

"Голос найбідніших і найбільш уразливих країн має бути почутим у багатосторонній системі. Голос бідних не завжди чують. Навіть з питань, які їх безпосередньо стосуються", – зауважив британський міністр.

Він хотів би бачити постійне представництво Африки в G20, а членство в Раді Безпеки має бути розширено на Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та африканські країни. На його думку, це зробить російське право вето менш значущим.

"Жорстоке вторгнення Росії в Україну є продуманим нападом на статут ООН і на центральні принципи міжнародного порядку, який був розроблений, перш за все, щоб покласти край усім спробам завоювання та анексії", - наголосив Клеверлі.

Довідка: До складу Ради Безпеки входять 15 країн-членів - 5 постійних і 10 непостійних. До постійних належать: Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція. Вони мають право ветувати будь-які резолюції, окрім процедурних.

10 інших членів обирають на Генеральній Асамблеї ООН на дворічний термін (кожного року по 5), починаючи з 1 січня. Члени обираються регіональними групами і затверджуються Генасамблеєю ООН. 

Непостійні члени Ради Безпеки ООН обираються за географічним принципом, а саме:

  1. п'ять — від країн Африки і Азії
  2. один — від країн Східної Європи
  3. два — від країн Латинської Америки
  4. два — від країн Західної Європи та інших країн

Засідання Радбезу ООН 29 червня

На 29 червня Росія в черговий раз запросила скликання засідання Ради Безпеки ООН через постачання Заходом зброї в Україну. Росія запросила до участі окремих експертів, яких постпред України при ООН Сергій Кислиця назвав "найпідступнішими захисниками вторгнення в Україну та диктаторських режимів загалом". Зокрема, ідеться про американського журналіста Макса Блюменталя, який звинувачується в отриманні коштів із РФ.

Натомість заступниця генерального секретаря з питань роззброєння Ісумі Накаміцу знову вказала Москві, що вона сама отримує озброєння з-за кордону. Посадовиця також нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 24 862 жертви серед цивільного населення в нашій країні: 9083 убитих і 15 779 поранених. Хоча, за її словами, реальні цифри жертв, імовірно, значно вищі.

Крім того, Накаміцу заявила, що руйнування Каховської греблі, можливо, є найзначнішим інцидентом, що завдав шкоди цивільній інфраструктурі від початку війни.

Водночас постпред Росії при ООН Василь Небензя звинуватив Захід у продовженні російської війни проти України. За його словами, "різня нікому не вигідна, крім Заходу".

ООН
Рада безпеки ООН
Радбез ООН
Велика Британiя
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