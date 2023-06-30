Про це пише The Guardian.

У своїй промові, яку Клеверлі назвав першою за 30 років, яка схвалила глобальну багатосторонню систему, він зазначив, що уважно вислухав лідерів глобального півдня і що вони відчувають, що заможні країни накопичують владу та нехтують своїми обов’язками.

"Голос найбідніших і найбільш уразливих країн має бути почутим у багатосторонній системі. Голос бідних не завжди чують. Навіть з питань, які їх безпосередньо стосуються", – зауважив британський міністр.

Він хотів би бачити постійне представництво Африки в G20, а членство в Раді Безпеки має бути розширено на Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та африканські країни. На його думку, це зробить російське право вето менш значущим.

"Жорстоке вторгнення Росії в Україну є продуманим нападом на статут ООН і на центральні принципи міжнародного порядку, який був розроблений, перш за все, щоб покласти край усім спробам завоювання та анексії", - наголосив Клеверлі.

Довідка: До складу Ради Безпеки входять 15 країн-членів - 5 постійних і 10 непостійних. До постійних належать: Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція. Вони мають право ветувати будь-які резолюції, окрім процедурних.

10 інших членів обирають на Генеральній Асамблеї ООН на дворічний термін (кожного року по 5), починаючи з 1 січня. Члени обираються регіональними групами і затверджуються Генасамблеєю ООН.

Непостійні члени Ради Безпеки ООН обираються за географічним принципом, а саме:

п'ять — від країн Африки і Азії один — від країн Східної Європи два — від країн Латинської Америки два — від країн Західної Європи та інших країн

Засідання Радбезу ООН 29 червня

На 29 червня Росія в черговий раз запросила скликання засідання Ради Безпеки ООН через постачання Заходом зброї в Україну. Росія запросила до участі окремих експертів, яких постпред України при ООН Сергій Кислиця назвав "найпідступнішими захисниками вторгнення в Україну та диктаторських режимів загалом". Зокрема, ідеться про американського журналіста Макса Блюменталя, який звинувачується в отриманні коштів із РФ.

Натомість заступниця генерального секретаря з питань роззброєння Ісумі Накаміцу знову вказала Москві, що вона сама отримує озброєння з-за кордону. Посадовиця також нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 24 862 жертви серед цивільного населення в нашій країні: 9083 убитих і 15 779 поранених. Хоча, за її словами, реальні цифри жертв, імовірно, значно вищі.

Крім того, Накаміцу заявила, що руйнування Каховської греблі, можливо, є найзначнішим інцидентом, що завдав шкоди цивільній інфраструктурі від початку війни.

Водночас постпред Росії при ООН Василь Небензя звинуватив Захід у продовженні російської війни проти України. За його словами, "різня нікому не вигідна, крім Заходу".