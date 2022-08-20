Про це розповів в ефірі Еспресо біохімік Гліб Репіч.

"Ті, хто живуть в радіусі 100 км до Запорізької АЕС, їм треба бути готовим до евакуації. Має бути тривожна валізка на випадок надзвичайної ситуації. Документи, ліки, невеликий запас їжі, води. Щільний одяг, який закриває тіло. Ще дуже бажано приготувати собі ватно-марлеву пов'язку або краще респіратор, бо якщо станеться аварія буде викинуто саме аерозоль. Треба підготувати все необхідне для евакуації", - сказав він.

На питання про окуляри, захисні костюми, протигазів Репіч відповів "Якщо є - це супер".

"Якщо станеться викид цього пилу нам треба буде захистити своє тіло, а, в першу чергу, органи дихання від потрапляння радіоактивного пилу всередину. Ззовні радіація не буде так серйозно впливати, якщо ви не будете в епіцентрі цього ураження. А невеличкі пилинки будуть потрапляти в організм, осідати і опромінювати все ваше життя до кінця. Тому органи дихання захищати варто", - додав біохімік.

Він також розповів, як діяти поза зоною евакуації.

"Тим, хто не потрапив в зону евакуації, якщо ви потрапляєте у цю хмару, треба щільно закрити вікна, двері. Завісити вхідні двері вологою тканиною, щоб унеможливити потрапляння пилу. Якомога менше перебувати на вулиці, на ній захищати органи дихання ватно-марлевою пов'язкою або респіратором. Залишати брудний одяг, особливо взуття за межами квартири, щоб ми не заносили радіоактивний пил всередину. Це для тих, хто буде жити за межами зони евакуації, там все одно якесь зараження буде. Одна радіоактивна пилинка, яку вдихнули, здатна вбити людину", - підсумував Репіч.