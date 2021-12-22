Оголосив себе "президентом України" та сформував "уряд": у Дніпрі викрили зловмисника

Про це передає пресслужба СБУ.

"У Дніпрі викрито лідера антидержавної організації так званого "народовладдя" на публічних закликах до повалення конституційного ладу України", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник, вважаючи нелегітимними діючі органи державної влади, закликав громадян України замінити їх новоствореними. У тому числі не виключав й варіант насильницького повалення влади.





За матеріалами слідства, підозрюваний збирав однодумців у лавах "всеукраїнського національного конгресу" і разом з ними формував тіньовий уряд. На перших зборах домігся обрання себе так званим "президентом України". Іншими рішеннями призначені – "голова верховної ради", "прем’єр-міністр", "керівники" силових відомств, а діючі державні органи були визнані "терористичними структурами".

Як зазначається, зловмисник намагався заручитися підтримкою ветеранів АТО/ООС та військовослужбовців Збройних Сил України.

"Розраховував досягнути цього, закріпивши за своїми прихильниками першочерговим розпорядженням право мати вогнепальну зброю", - наголошують у СБУ.

У ході обшуку, проведеного за адресою мешкання зловмисника, вилучено:

печатки й бланки фейкових псевдоутворень;

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;

фейкові розпорядження самопроголошених органів влади та "дипломатичні паспорти високопосадовців".

Наразі лідеру псевдонародовладдя оголошено про підозру за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення причетності інших осіб до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.



