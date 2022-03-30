Окупанти мінують Харківщину забороненими мінами, які реагують на вібрацію від людських кроків, – Денісова
Російські загарбники використовують на Харківщині новітні протипіхотні міни "Медальйон", заборонені Оттавською конвенцією
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegramm.
"Окупанти мінують українську землю своїми новітніми протипіхотними мінами ПОМ-3«Медальйон». Випадки використання мін з сейсмічним датчиком цілі зафіксовано у Харківській області. Російські загарбники застосовують їх при дистанційному мінуванні території регіону", – написала вона.
Міна спрацьовує і вибухає, коли електронний сейсмічний датчик фіксує вібрацію ґрунту від кроків людини. Бойова частина міни вилітає на півметра заввишки та вибухає.
"Використання мін ПОМ-3 не допускається Оттавською конвенцією про заборону протипіхотних мін, оскільки вони є знаряддям війни невибіркової дії", – пояснила Денісова.
Виробляються такі міни лише в РФ.
Нагадаємо, на Харківщині автомобілі з мирними жителями підірвалися на мінах: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені.
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