Окупанти мінують Харківщину забороненими мінами, які реагують на вібрацію від людських кроків, – Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegramm.



"Окупанти мінують українську землю своїми новітніми протипіхотними мінами ПОМ-3«Медальйон». Випадки використання мін з сейсмічним датчиком цілі зафіксовано у Харківській області. Російські загарбники застосовують їх при дистанційному мінуванні території регіону", – написала вона.



Міна спрацьовує і вибухає, коли електронний сейсмічний датчик фіксує вібрацію ґрунту від кроків людини. Бойова частина міни вилітає на півметра заввишки та вибухає.



"Використання мін ПОМ-3 не допускається Оттавською конвенцією про заборону протипіхотних мін, оскільки вони є знаряддям війни невибіркової дії", – пояснила Денісова.



Виробляються такі міни лише в РФ.

Нагадаємо, на Харківщині автомобілі з мирними жителями підірвалися на мінах: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені.