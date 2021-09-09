Окупанти обстріляли слідчих СБУ з заборонених мінометів

Про це повідомив пресцентр спецслужби.

Співробітники потрапили під обстріл в Трьохізбенці.



Там офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують вину окупантів в обстрілах мирних населених пунктів.

Росіяни стріляли із заборонених великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи залишилися живі.

Спецслужба продовжує збирати докази у справі за фактом обстрілу українських позицій.



Російські війська ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро українських військовослужбовців.

Застосована артилерія калібру 122 мм пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців села.