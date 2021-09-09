Окупанти обстріляли слідчих СБУ з заборонених мінометів
Оперативно-слідча група Служби безпеки України, яка працювала біля лінії фронту на Луганщині, потрапила під обстріл терористів "ЛНР"
Про це повідомив пресцентр спецслужби.
Співробітники потрапили під обстріл в Трьохізбенці.
Там офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують вину окупантів в обстрілах мирних населених пунктів.
Росіяни стріляли із заборонених великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи залишилися живі.
Спецслужба продовжує збирати докази у справі за фактом обстрілу українських позицій.
Російські війська ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро українських військовослужбовців.
Застосована артилерія калібру 122 мм пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців села.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.4Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе