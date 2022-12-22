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Головна війна з Росією Окупанти обстрілюють Нову Каховку з лівого берега Дніпра, містяни бачать, звідки вилітає, - мер Коваленко
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Окупанти обстрілюють Нову Каховку з лівого берега Дніпра, містяни бачать, звідки вилітає, - мер Коваленко

22 грудня, 2022 четвер
20:33
війна з Росією окупанти орки

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко зазначив, що останні кілька днів Нова Каховка постійно перебуває під обстрілами окупантів

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Нова Каховка постійно перебуває під обстрілами, є серйозні руйнування. За словами очевидців, постріли й вильоти відбуваються з лівого берега й на той же лівий берег прилітає. Через 20 хвилин приходять представники окупантів та місцеві колаборанти. Вони знімають кіно та розповідають на весь світ, що це робить ЗСУ. Але ЗСУ в цьому не можна звинуватити, тому що мешканці міста бачать звідки є вихід. Після виходу проходить 5-10 сек й відбувається приліт. ЗСУ чітко володіють інформацією, де розташована ворожа техніка та жива сила", - підкреслив Коваленко.

Міський голова також додав, що окупаційне життя складне у Новій Каховці.

"У місті є проблеми з хлібом, у населення немає грошей. Здорожчали майже усі продукти, ковбаса коштує 700 грн. Важко живуть мешканці міста й морально", - зауважив Коваленко.

  • Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що за попередньою інформацією у Каховці підірвався гауляйтер населених пунктів Любимівка та Василівка Андрій Штепа
  • За добу 22 грудня підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів і 3 райони зосередження окупантів. Також у Генштабі підтвердили значні втрати росіян за 20 грудня

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