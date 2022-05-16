Окупанти створили військовий полігон на околиці одного з окупованих сіл на Харківщині

Про це повідомила у фейсбук Борівська селищна рада.

"Для своїх новоприбулих вояк рашисти збирають у населення подушки, ковдри, побутові речі. На околиці одного з південних сіл громади облаштували полігон для навчання новобранців, які зайшли сюди під час останньої ротації", – йдеться у повідомленні.

Борівська селищна територіальна громада, що на Харківщині, окупоана Росією понад місяць.

Через територію громади постійно рухається ворожа техніка, відбувається передислокація військ загарбника.

"Частина російських військових зосереджується в населених пунктах громади та місцевих лісах. Живуть окупанти в будівлях соціальної інфраструктури та в будинках місцевих жителів, подекуди виселяючи самих господарів в підвали та сараї", – зазначає рада селища.

Наразі тимчасово громадою керує комендантура на чолі з російським комендантом за сприяння місцевих колаборантів, додали у Борівській селищній раді.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти влучили ракетою у склад із аміачною селітрою.

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