Окупанти створили військовий полігон на околиці одного з окупованих сіл на Харківщині
Російські загарбники на Борівщині Харківської області створили військовий полігон на околиці одного з сіл та навчають там новобранців
Про це повідомила у фейсбук Борівська селищна рада.
"Для своїх новоприбулих вояк рашисти збирають у населення подушки, ковдри, побутові речі. На околиці одного з південних сіл громади облаштували полігон для навчання новобранців, які зайшли сюди під час останньої ротації", – йдеться у повідомленні.
Борівська селищна територіальна громада, що на Харківщині, окупоана Росією понад місяць.
Через територію громади постійно рухається ворожа техніка, відбувається передислокація військ загарбника.
"Частина російських військових зосереджується в населених пунктах громади та місцевих лісах. Живуть окупанти в будівлях соціальної інфраструктури та в будинках місцевих жителів, подекуди виселяючи самих господарів в підвали та сараї", – зазначає рада селища.
Наразі тимчасово громадою керує комендантура на чолі з російським комендантом за сприяння місцевих колаборантів, додали у Борівській селищній раді.
Нагадаємо, на Харківщині окупанти влучили ракетою у склад із аміачною селітрою.
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