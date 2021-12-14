Онкологу Кіндзельському посмертно присвоїли звання Героя України: він рятував ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку медичної науки, розробку і впровадження методів діагностики та лікування гострої променевої хвороби постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Кіндзельському Леоніду Петровичу - лікареві-онкологу, радіологові (посмертно)", - йдеться в указі президента.



Леонід Кіндзельський був головним радіологом Міністерства охорони здоров'я УРСР у 1978-1986 роках. Після аварії на Чорнобильській АЕС займався лікуванням потерпілих.



"Завдяки цьому видатному лікарю та науковцю було врятовано багатьох ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема тих, які отримали смертельну дозу опромінення. Його дуже добре знають чорнобильці, але не дуже добре про нього знають українці", - зазначив Зеленський.



У пресслужбі зазначають, що Кіндзельський першим зрозумів, чим відрізняється протокол лікування лейкозу кісткового мозку від лікування наслідків опромінення. Лікар почав робити операції за методикою Жоржа Мате: підсаджував донорський кістковий мозок внутрішньовенною ін'єкцією, не вбиваючи кістковий мозок постраждалого.



Такі відкриття позначилися на результатах лікування. Загалом 115 осіб із діагнозом "гостра променева хвороба" лікувалися у Кіндзельського. І лише одна людина з них померла.



"З групи пожежників, які першими прибули до місця катастрофи на ЧАЕС та отримали особливо велику дозу опромінення, 13 ліквідаторів було відправлено на лікування до Москви, а 11 пацієнтів - у Київський інститут радіології та онкології до Леоніда Кіндзельського. У результаті в групі Кіндзельського вижили всі, а з другої групи - лише двоє", - йдеться у повідомленні.



Однак, пізніше радянська влада заборонила лікареві проводити операції з підсадки донорського мозку, а згодом звільнила з посади головного радіолога.



Кіндзельський отримав значне опромінення під час своєї роботи та від цього багато хворів. Але продовжував працювати у відділі загальної онкології та хіміотерапії Київського НДІ онкології. Помер лікар у квітні 1999 року.



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