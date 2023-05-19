ООН: мільярд людей у 43 країнах ризикує захворіти на холеру

Про це попереджають експерти ООН з питань охорони здоров’я.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) і Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) заявили, що все більше країн стикаються зі спалахами холери. Реєструють усе більше випадків цього захворювання, а результати для пацієнтів гірші, ніж 10 років тому.

За даними ВООЗ, станом на травень минулого року 15 країн повідомили про випадки захворювання на холеру, а до середини травня цього року про це повідомили вже 24 країни. Експерти кажуть, що очікують ще більше звернень через сезонне збільшення випадків недуги

За оцінками агентства охорони здоров’я ООН, мільярд людей у 43 країнах світу ризикує захворіти на холеру. Особливо вразливими є діти віком до п’яти років. Надзвичайно високий рівень смертності від холери також викликає тривогу. Малаві та Нігерія цього року зареєстрували смертність від трьох відсотків, що значно перевищує прийнятний один відсоток.

Особливо сильно від холери постраждала південно-східна Африка. Інфекція поширюється в Малаві, Мозамбіку, Південній Африці, Танзанії, Замбії та Зімбабве. На поширення холери вплинуло руйнівне проходження циклону "Фредді" в лютому та березні, внаслідок чого 800 000 людей у Малаві та Мозамбіку стали внутрішньо переміщеними особами.

Смертельна комбінація кліматичних змін, недостатніх інвестицій у водопостачання, санітарні та гігієнічні послуги, а в деяких випадках і збройний конфлікт, призвела до поширення хвороби, – кажуть в ООН. Уразливі категорії населення ризикують занедужати на холеру, яка процвітає в районах сильних дощів і повеней.

Хоча існують вакцини для захисту від холери, їх недостатньо для задоволення попиту, що зростає. За даними ВООЗ, у всьому світі є потреба на 18 мільйонів доз вакцин, але доступно лише 8 мільйонів.

Виробництво вакцин планують подвоїти до 2025 року, але якщо нинішня тенденція поширення недуги збережеться, цього буде недостатньо. Пріоритетом, крім вакцинації, є довгострокові інвестиції у системи водопостачання та водовідведення, щоб забезпечити людям доступ до чистої води та санітарію.

ВООЗ запускає 12-місячний стратегічний план реагування та готовності. Комбінований план боротьби з холерою охопить 40 країн, які перебувають у гострій кризі. Він включатиме координацію, нагляд за інфекціями та профілактику, вакцинацію, лікування, а також воду, санітарію та гігієну.