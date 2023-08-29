Опитування: після повномасштабного вторгнення РФ більшість українців змінили сприйняття ефективності влади та бачення майбутнього

Це показало дослідження Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилося в рамках соціологічного моніторингу "Українське суспільство" на замовлення Інституту соціології НАН України.

"Широкомасштабне вторгнення ознаменувалося суттєвою позитивною зміною установок щодо ефективності центральних органів влади та бачення майбутнього України (дані 2022 року). І якщо у 2023 році перший показник поступово втрачає позитивне забарвлення (позитивні оцінки впали з 54% до 20%), то другий тримається напрочуд стабільно (зниження з 76% до 66%)", - зазначають дослідники.

Також згідно з соцопитуванням, зростання небезпеки національного масштабу разом із вражаючою національною стійкістю України дало змогу зрозуміти, що навіть під час такої війни більшість населення проживає загалом у задовільних умовах (проміжних оцінок дотримується близько 60%).

Щодо оцінки історичного шляху України, то показник виявився досить стійким. Задоволеність поточними подіями також виявилася стабільною характеристикою, але якщо в разі розгляду історичних досягнень оцінки мали переважно проміжний характер, то в цьому - переважно негативний (для майже 60% опитаних).

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Станом на листопад 2021 року був зафіксований у певному розумінні патологічний негативізм у сприйнятті держави, який поширювався на дві третини опитаних.

Широкомасштабна війна спростувала його, продемонструвавши українцям справжню цінність власної держави (більш як 80% давали позитивні або проміжні оцінки).

Однак кількість позитивних оцінок у 2023 році впала більш ніж удвічі, чому здебільшого сприяли системні негативні події, пов'язані з представниками влади.

Окрім цього, додається, що збільшується кількість респондентів, які орієнтуються на тривалу війну з агресором, що цілком

співставно з панівним уявленнями про бажані особливості перемоги.

Також зазначається, що понад 80% опитаних вважає, що нашою перемогою буде повернення усіх територій України у кордонах 1991 року. Інші змістовні варіанти не набирають навіть 5%.